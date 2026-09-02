Засега: Бивш председател на КЕВР осъди прокуратурата и получава хиляди евро

Бившият председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Светла Тодорова осъди прокуратурата да ѝ плати обезщетение от малко над 15 000 евро заради незаконно обвинение. Това съобщи българският правен портал "Лекс". Тодорова попадна във фокуса на прокуратурата заради длъжностно престъпление през 2017 г. заедно с друг бивш председател на КЕВР – Ангел Семерджиев.

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Каква беше прокуратурата съобщиха, че в периода от декември 2014 г. до 1 април 2015 г. Тодорова е инициирала решение, с което са били променени цените за пренос и разпределение на 26 газоразпределителни дружества в страната. Според обвинението тя също така не била изпълнила служебните си задължения, тъй като не е предприела действия по откриване на производство за изменение на цените.

Преди 6 години обаче Тодорова "излиза" от делото срещу Семерджиев и получава "самостоятелно дело". А през 2021 година производството срещу нея е прекратено поради липса на доказателства.

Миналата година Светла Тодорова е завела иск срещу прокуратурата за 100 000 лева по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Тя твърди, че делото срещу нея е било широко отразено, чувствала се унизена и изплашена, било накърнено достойнството ѝ, защото била принудена да се оправдава, че не е извършила престъпление, което влошило отношенията ѝ с колегите, получила и тежки здравословни проблеми. В крайна сметка Софийският градски съд (СГС) се съгласява с нейните доводи и отчита, че тъй като тя е имала чисто съдебно минало преди да попадне под фокуса на прокуратурата и то за 4 години, обезщетението трябва да е по-значимо. Затова СГС решава да присъди 30 000 лева обезщетение или стойността им в евро, която е 15 338,76.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.

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