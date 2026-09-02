Войната в Иран::

Засега: Бивш председател на КЕВР осъди прокуратурата и получава хиляди евро

02 септември 2026, 7:23 часа 942 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Засега: Бивш председател на КЕВР осъди прокуратурата и получава хиляди евро

Бившият председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Светла Тодорова осъди прокуратурата да ѝ плати обезщетение от малко над 15 000 евро заради незаконно обвинение. Това съобщи българският правен портал "Лекс". Тодорова попадна във фокуса на прокуратурата заради длъжностно престъпление през 2017 г. заедно с друг бивш председател на КЕВР – Ангел Семерджиев.

Още: Започна процесът срещу бивш шеф на КЕВР, обвинен през 2017г.

Каква беше  прокуратурата съобщиха, че в периода от декември 2014 г. до 1 април 2015 г. Тодорова е инициирала решение, с което са били променени цените за пренос и разпределение на 26 газоразпределителни дружества в страната. Според обвинението тя също така не била изпълнила служебните си задължения, тъй като не е предприела действия по откриване на производство за изменение на цените.

Преди 6 години обаче Тодорова "излиза" от делото срещу Семерджиев и получава "самостоятелно дело". А през 2021 година производството срещу нея е прекратено поради липса на доказателства.

Миналата година Светла Тодорова е завела иск срещу прокуратурата за 100 000 лева по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Тя твърди, че делото срещу нея е било широко отразено, чувствала се унизена и изплашена, било накърнено достойнството ѝ, защото била принудена да се оправдава, че не е извършила престъпление, което влошило отношенията ѝ с колегите, получила и тежки здравословни проблеми. В крайна сметка Софийският градски съд (СГС) се съгласява с нейните доводи и отчита, че тъй като тя е имала чисто съдебно минало преди да попадне под фокуса на прокуратурата и то за 4 години, обезщетението трябва да е по-значимо. Затова СГС решава да присъди 30 000 лева обезщетение или стойността им в евро, която е 15 338,76.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.

Още: МВР-министърът видя прокурори да минават от "правилната страна": Пример с дело около ДПС в Бургас

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Светла Тодорова прокуратура обезщетение КЕВР Пренос на газ
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес