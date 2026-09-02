Ядрената програма на Иран: Предстои ключов сблъсък между Запада, Русия и Китай в ООН

Франция обяви, че Съветът за сигурност на ООН ще гласува този месец дали да бъде подновен мандатът на експертната група, наблюдаваща санкциите срещу Иран. Това може да доведе до противопоставяне и конфликт с Русия и Китай, които са твърдо против режима на санкциите и механизмите за надзор, предаде "Ройтерс".

Мандатът на групата, която подпомага работата на комисията по санкциите срещу Иран, изтича на 26 септември, по време на 81-вата сесия сесия на Общото събрание на ООН и ежегодната среща на световните лидери, посочва БТА. Очаква се войната между САЩ и Израел срещу Иран да заеме първо място в дневния ред на срещата.

Очертавайки плановете за ротационното председателство на 15-членния Съвет за сигурност на ООН, което Франция пое на 1 септември, постоянният френски представител в световната организация Жером Бонафон заяви пред журналисти, че ядреният въпрос и неизпълнението от Иран на задълженията му към организацията ще бъдат в центъра на дискусиите за страната този месец. Именно разработката и евентуално притежание в бъдеще на ядрено оръжие от Иран постоянно се сочат от американския президент Доналд Тръмп като причината той да започне война с Иран на 28 февруари, 2026 година. В момента войната се намира в патово положение - заради непремерените действия на Тръмп, Иран ефективно затвори Ормузкия проток под заплаха да нанася удари с дронове и ракети, което удари по световната търговия с петрол (и не само), защото през пролива минава поне 1/5 от суровия нефт, който се използва в цял свят.

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