ЦИК започва регистрацията на партиите за президентския вот

Централната избирателна комисия (ЦИК) започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 25 октомври, предаде bTV. Желаещите формации ще могат да го направят от 9:30 ч. днес до 17 ч. на 9 септември. Още: Битката за "Дондуков" 2: Ето кои са кандидатите, които ще кръстосат шпаги за президентството (ОБЗОР)

Президентски избори на фокус

Снимка: БГНЕС

От 7 до 14 септември е регистрацията на инициативните комитети, които ще издигнат кандидатури. На 23 септември ще се проведе жребият за номерата, с които кандидатите ще се борят за доверието на избирателите.

В 0:00 ч. на 25 септември започва предизборната кампания, която ще продължи до 23 октомври.

Денят за размисъл е на 24 октомври, а в последната неделя на октомври, на 25 октомври, избираме седмия български президент.

Досега ясните кандидатури за държавен глава са 7 – Илияна Йотова, Андрей Гюров, Иван Христанов, Радостин Василев, Николай Ненчев, Александър Томов и Георги Димов.

От „Възраждане“ обявиха, че ще се регистрират днес и тогава ще стане ясен техният кандидат.

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