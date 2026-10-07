Напрежение на границата: Въоръжени мъже опитаха да вкарат мигранти от Беларус в Латвия

На латвийско-беларуската граница въоръжени мъже с маски са се опитали да съпроводят група от най-малко 20 нелегални мигранти към територията на Латвия, съобщиха Националните въоръжени сили на Латвия (NBS). „Военнослужещи от Държавната гранична служба пресекоха опита за пресичане на границата, но за разлика от много предишни случаи, този път провокацията беше особено демонстративна и агресивна. Придружаващите нелегалните мигранти лица бяха въоръжени, отправяха заплахи към войниците от Въоръжените сили и активно подтикваха и насочваха група мигранти към Латвия“, се казва в съобщението.

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Няколко часа след инцидента маскирани лица са навлезли на територията на Латвия, повредили са електроразпределителното табло и са откраднали две камери за видеонаблюдение, след което са се върнали в Беларус. Това е станало преди да пристигнат граничните служители, заяви латвийският министър на вътрешните работи Янис Домбрава.

„Случилото се потвърждава, че умишлените провокации и хибридните заплахи по границата между Латвия и Беларус ще продължат, като незаконната миграция се използва като инструмент за оказване на натиск върху външните граници на Латвия, както и върху Европейския съюз и НАТО“, допълниха от Националните въоръжени сили.