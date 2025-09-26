Войната в Украйна:

Насред кризата с горивата: Влак с 18 вагона бензин дерайлира и се запали в Русия (ВИДЕО)

26 септември 2025, 11:41 часа 567 прочитания 0 коментара
Насред кризата с горивата: Влак с 18 вагона бензин дерайлира и се запали в Русия (ВИДЕО)

Осемнадесет вагона, превозващи бензин, дерайлираха в Смоленска област на Руската федерация, след като товарният влак и тежкотоварен камион са се сблъскали на железопътен прелез днес, 26 септември. Машинистът и помощник-машинистът са ранени. Железопътният трафик по участъка е преустановен. "Днес в 7:26 ч., между гарите Рудня и Голки на Московската железопътна линия, шофьор на камион пресякъл прелез пред приближаващ товарен влак. Машинистът на влака задействал аварийното спиране, но разстоянието било недостатъчно и сблъсъкът не могъл да бъде избегнат", се посочва в прессъобщението на Московската железопътна компания.

Възпламеняване на бензина

"В резултат на инцидента, според предварителна информация, локомотивът и 18 вагона с бензин са дерайлирали, което е довело до възпламеняване на товара. Екипажът на локомотива е бил ранен при инцидента, а машинистът и помощник-машинистът са били откарани в болница с умерени наранявания“, пише още в съобщението, цитирано от руския опозиционен Telegram канал ASTRA.

Това се случва в момент, в който кризата с горивата в Русия се разраства.

В канала на губернатора Василий Анохин все още няма никакви съобщения по темата.

Видео от пожара на железопътния прелез в Смоленска област обаче показва какви са последствията:

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
