Насред кризата с горивата: Влак с 18 вагона бензин дерайлира и се запали в Русия (ВИДЕО)

Осемнадесет вагона, превозващи бензин, дерайлираха в Смоленска област на Руската федерация, след като товарният влак и тежкотоварен камион са се сблъскали на железопътен прелез днес, 26 септември. Машинистът и помощник-машинистът са ранени. Железопътният трафик по участъка е преустановен. "Днес в 7:26 ч., между гарите Рудня и Голки на Московската железопътна линия, шофьор на камион пресякъл прелез пред приближаващ товарен влак. Машинистът на влака задействал аварийното спиране, но разстоянието било недостатъчно и сблъсъкът не могъл да бъде избегнат", се посочва в прессъобщението на Московската железопътна компания.

🚨 BREAKING: In Smolensk, a truck knocked a freight train off the rails — the train was carrying fuel tankers



The truck driver drove onto a railway crossing in front of the approaching train. The locomotive engineer tried to apply emergency brakes, but there wasn’t enough… pic.twitter.com/CtJ1QZZ961 — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2025

Възпламеняване на бензина

"В резултат на инцидента, според предварителна информация, локомотивът и 18 вагона с бензин са дерайлирали, което е довело до възпламеняване на товара. Екипажът на локомотива е бил ранен при инцидента, а машинистът и помощник-машинистът са били откарани в болница с умерени наранявания“, пише още в съобщението, цитирано от руския опозиционен Telegram канал ASTRA.

Това се случва в момент, в който кризата с горивата в Русия се разраства.

В канала на губернатора Василий Анохин все още няма никакви съобщения по темата.

Видео от пожара на железопътния прелез в Смоленска област обаче показва какви са последствията:

