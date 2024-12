"Настояваме за революция": Цяла нощ протест в Грузия и сцени като от екшън филм (ВИДЕО)

Трета поредна нощ на многохилядни протести в Грузия, след като правителството реши да спре преговорите за присъединяване към ЕС, съобщиха световните агенции.

Маскирани полицаи са стреляли с гумени куршуми и са използвали сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат протестиращите пред парламента в Тбилиси, които хвърляли фойерверки, предаде Франс прес.

Machine gun-style fireworks: Water cannons and every weapon in the security forces’ arsenal are unleashed against pro-EU protesters in Georgia tonight. pic.twitter.com/dqKtJW8FIy