НАТО предупреждава Грузия за стъпка в грешна посока (ВИДЕО)

Позицията на Алианса идва ден след като Съединените щати предупредиха, че законът в „кремълски стил“ ще го принуди да преразгледа връзки със страната.

Алиансът смята, че това е „отдалечаване от европейската и евроатлантическата интеграция“.

„Призоваваме Грузия да промени курса и да зачита правото на мирен протест“, каза говорителят на НАТО Фара Даклала. Припомняме, че Грузия се стреми един ден да се присъедини към военния съюз. ОЩЕ: САЩ: Грузинският закон за чуждестранното влияние ще навреди на връзките ни с Тбилиси

Протестиращи срещу закона "за чуждестранните агенти" отново излязоха по улиците на Грузия, пише белоруската опозиционна информационна агенция NEXTA.

Protesters against the law "on foreign agents" again took to the streets of #Georgia. This is what Heroes' Square in #Tbilisi looks now. pic.twitter.com/xXJaoFJpUe