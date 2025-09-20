НАТО снабдява Полша и Румъния с турска система за наблюдение след руските нахлувания

Увеличаването на нарушенията на въздушното пространство по източния и югоизточния фланг на НАТО от руска страна накараха партньори в Алианса да разчитат на краткосрочно разполагане на турска система за въздушно наблюдение и насочване.

Обучение за използването на системата ще бъде организирано с помощта на Украйна, се твърди в информация, с която разполага германската агенция ДПА. Целта е началното обучение да започне още през следващата седмица.

Полша и Румъния, които напоследък са изправени пред увеличаване на броя на навлизащите във въздушните им пространства руски безпилотни летателни апарати, ще бъдат снабдени с турската система за въздушно наблюдение MEROPS.

Системата може да бъде поставена на хеликоптери и дронове и е способна да открива вражески обекти дори през облаци и прах. Тя беше представена за първи път през 2022 г.

