Войната в Украйна:

НАТО снабдява Полша и Румъния с турска система за наблюдение след руските нахлувания

20 септември 2025, 19:34 часа 447 прочитания 0 коментара
НАТО снабдява Полша и Румъния с турска система за наблюдение след руските нахлувания

Увеличаването на нарушенията на въздушното пространство по източния и югоизточния фланг на НАТО от руска страна накараха партньори в Алианса да разчитат на краткосрочно разполагане на турска система за въздушно наблюдение и насочване.

Обучение за използването на системата ще бъде организирано с помощта на Украйна, се твърди в информация, с която разполага германската агенция ДПА. Целта е началното обучение да започне още през следващата седмица.

Полша и Румъния, които напоследък са изправени пред увеличаване на броя на навлизащите във въздушните им пространства руски безпилотни летателни апарати, ще бъдат снабдени с турската система за въздушно наблюдение MEROPS.

Още: Ще защитава ли НАТО небето на Украйна, след като преди 3 години отказа на Зеленски

Системата може да бъде поставена на хеликоптери и дронове и е способна да открива вражески обекти дори през облаци и прах. Тя беше представена за първи път през 2022 г.

Треперещата ръка на Запада: НАТО вече не може да сдържа Русия както през Студената война

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Турция НАТО Русия руски дронове руски дронове Румъния руски дронове Полша
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес