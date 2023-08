НАТО: Украйна да жертва части от територията си в замяна на място в алианса

"Мисля, че възможно решение за Украйна би било да даде части от територията си в замяна на членство в НАТО", пише норвежкото издание Verdens Gang. Той обаче уточнява, че украинската страна сама трябва да реши как и при какви условия иска да преговаря.

Запитан дали отстъпването на територии като път към членството е гледната точка на НАТО, Йенсен отговаря, че вече се водят активни дискусии за възможните решения и че се повдигат въпроси относно евентуални териториални отстъпки. "Не казвам, че нещата трябва да се случат точно така. Но това е едно вероятно решение", казва още ръководителят на кабинета на Йенс Столтенберг, цитиран от норвежката медия.

Украинският президент Володимир Зеленски неведнъж е заявявал, че Украйна няма намерение да отстъпва части от територията си, за да реши войната. "Ще освободим територията си с военни, дипломатически и всякакви други мерки, докато не достигнем законните граници на Украйна", заяви преди време Зеленски.

В отговор на изказването на Стиан Йенсен съветникът на украинския президент Михайло Подоляк написа в Twitter, че доброволният отказ на Украйна от някои нейни територии в името на членство в НАТО е неприемлив. Според него този сценарий е желан от Русия, тъй като би замразил въоръжения конфликт, а не би го спрял окончателно.

"Размяна на територии за чадър от НАТО? Това е странно. Това означава съзнателно да се тръгне към загуба на демокрацията, поощряване на един глобален престъпник, запазване на руския режим, унищожаване на международното право и задължително прехвърляне на войната на следващите поколения", пише Подоляк в Twitter.

Съветникът на украинския президент смята, че е очевидно, че въоръженият конфликт със сигурност ще започне отново, но с повишен апетит от страна на Русия, ако тя не бъде победена, пише БГНЕС.

Trading territory for a NATO umbrella? It is ridiculous. That means deliberately choosing the defeat of democracy, encouraging a global criminal, preserving the Russian regime, destroying international law, and passing the war on to other generations. After all, why should Russia…