Навални не е забравен: Мнозина се поклониха на гроба му (ВИДЕО)

Десетки хора, включително западни дипломати, дойдоха на Борисовското гробище в Москва, за да почетат паметта на Алексей Навални по случай втората годишнина от смъртта му. Майката на Навални, Людмила Навалная, също дойде на гроба на сина си. Репортаж за това направи проектът SOTA - той е обявен за чуждестранен агент от режима на руския диктатор Владимир Путин.

SOTAvision съобщава, че представители на дипломатически мисии от Германия, Италия, Испания, Полша, Латвия и други страни са посетили гробището. Служители на "Росгвардия" и маскирани сътрудници на център "Е" дежурят на входа, отбелязва изданието.

На 14 февруари държавните глави на Обединеното кралство, Швеция, Франция, Германия и Нидерландия издадоха съвместно изявление относно убийството на Алексей Навални в затвора на 16 февруари 2024 г. Лаборатории в тези страни анализираха проби, взети от Навални след смъртта му и изнесени контрабандно от Русия от негови поддръжници, и заключиха, че политикът е бил отровен с епибатидин - вещество, получено от отровата на еквадорската отровна жаба-стрела. Този невротоксин е споменат на уебсайта на разработчика на бойното химическо вещество "Новичок" – Федералното руско държавно предприятие "Държавен изследователски институт по органична химия и технологии" (ГосНИИОХТ). След отравянето на Навални през 2020 г., Обединеното кралство и страните от ЕС добавиха ГосНИИОХТ към списъка си със санкции - Още: Разкриха точната отрова, с която Русия уби Алексей Навални

На 15 февруари държавният секретар на САЩ Марк Рубио заяви, че "няма причина" да се поставят под въпрос констатациите на пет европейски държави относно отравянето на Навални в наказателна колония.

Руското външно министерство нарече твърденията на европейските държави за отравянето на Навални "измама, предназначена да отвлече вниманието". Какво внимание - от досиетата "Епстийн", уточни говорителката на руското МВнР Мария Захарова - Още: Русия отрече да е отровила Навални

"Бях сигурна, че съпругът ми е бил отровен още от първия ден, но сега има доказателство - Путин уби Алексей с химическо оръжие", написа Юлия Навалная в социалната мрежа "X".

Алексей Навални почина на 16 февруари 2024 г. в наказателната колония с максимална сигурност "Полярен вълк" в село Харп в Ямало-Ненецкия автономен окръг.