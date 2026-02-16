За пръв път в Черно море откриха син рак от атлантическото крайбрежие на Америка (СНИМКИ)

За находка на син рак (Callinectes sapidus) - вид, който не е характерен за Черно море, съобщи Иван Русев, ръководителят на изследователския екип на украинския Национален природен парк "Тузли Лимани". Паркът е единственият морски национален парк на Украйна, който не е окупиран от руснаците и в който продължават да се извършват текущи наблюдения за въздействието на войната върху околната среда.

Видът е типичен за атлантическото крайбрежие на Америка, от Канада до Аржентина, сподели Русев в профила си във Facebook. Предполага се, че синият рак е попаднал в Черно море чрез баластни води на кораби или като е мигрирал през Средиземно и Мраморно море - зони, които вече обитава.

Ученият алармира, че видът, макар да изглежда симпатичен на външен вид, е инвазивен вид за екосистемата на Черно море и е заплаха за местните видове. Той е по-голям и по-агресивен от местните видове, което може да доведе до тяхното изместване; освен това е всеяден, което може да повлияе на баланса на флората и фауната в Черно море. Отделно, синият рак е много издръжлив и оцелява при условия на нисък кислород и значителни колебания в солеността.

Още: Румънското Черноморие е сериозно замърсено