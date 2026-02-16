От таблетите учениците затъпяват: Швеция връща хартиените учебници и писането на ръка

Шведското образование преминава от дигитално обучение към традиционно такова с лист и химикал. След като шведската държава инвестира милиони, за да въведе лаптопи и таблети в класните стаи, Швеция забеляза нещо обезпокоително - намаляващи нива на грамотност, проблеми с концентрацията, намалено взаимодействие между учител и ученик и растящо неравенство.

Ето защо шведското правителство промени курса и сега отново финансира физически учебници на хартия. Учителите пък връщят писането на ръка. Таблетите не са забранени, но вече не са "звездата на шоуто". Новата образователна политика няма за цел да премахва екраните като образователен инструмент, а просто да възстанови баланса.

Влошаване на резултатите на учениците

В десетилетията след 2000 г. хартиените учебници в шведските класни стаи все по-често биват изоставяни в полза на лаптопите и таблетите. Идеята е била учениците да се подготвят за живота в новия дигитален свят, пише The Times.

"Училищната система реши да пусне компютрите в училище заради новите времена, в които няма да имаме нужда от книги", коментира Битте Ланг, учител в училище Бандхаген, южно от Стокхолм.

Източник: iStock

Експериментът обаче се оказва неуспешен. Стандартите за четене в Швеция, която през 2000 г. беше класирана сред първенците в Европа по този показател, спаднаха. През 2012 г., след години на спад, резултатите на страната от теста PISA, който измерва функционалната грамотност по четене, математика и природни науки сред 15-годишните, достигнаха най-ниската си точка.

До 2022 г. резултатите показаха, че едно на всеки 4 деца в Швеция е функционално неграмотно, когато завършва средно училище, а децата от бедни имигрантски среди изостават все повече от връстниците си.

"Има малки деца, които са израснали в това положение и сега са в университет, но не могат да четат и пишат правилно", смята Ланг, добавяйки, че според нея някои от тези деца са били неправилно диагностицирани с различни диагнози за трудности при четене и писане, като например дислексия, когато всъщност просто не им е било дадено времето и подкрепата, от които са се нуждаели, за да се ограмотят.

Властите и учителите в Швеция смятат, че прекомерната зависимост от екрани, вместо от книги на хартия, е отчасти причината за падането на образователното ниво в страната.

Нов курс "без екрани"

Сега шведските власти променят курса и настояват за връщане на книгите и хартиените учебници в класните стаи.

Държавата стартира национално предизвикателство за четене за 10-годишни деца. Според регламента класовете, които прочетат най-много книги, печелят награди. Миналата година министерството на образованието инвестира над 70 млн. евро за закупуване на учебници и ръководства за учителите, над 45 млн. евро за закупуване на художествена и документална литература за учениците и отдели ресурс за подобряване на училищните библиотеки.

Екраните и дигиталните помощни средства за обучение ще бъдат забранени за най-малките ученици и ще се използват само в определени случаи при по-големите.

Днес в училище "Бандхаген"Ланг и нейната колежка Лайла Бакри, която преподава на 10-годишни деца, полагат всички усилия, за да включат тематично четене на книги във всеки урок и да насърчат любовта към четенето сред децата.

Източник: Thinkstock

В началото на всеки урок учениците сядат и четат книга, която са си избрали от библиотеката, а през седмицата в графика са включени "почивки за четене".

Учениците участват в национални състезания по четене и организират свои собствени. През седмица училищният библиотекар се среща с децата от всеки клас, развежда ги наоколо и им препоръчва книги.

Учителите връщат в клас учебните помагала, доскоро излезли от употреба през ерата на дигитализацията, като основен акцент се поставя върху четенето на глас.

Промяната вече дава резултати

Промяната на курса вече дава забележителни резултати. Всяко дете в класа на Бакри може да чете добре, каза тя, и това им помага не само в часовете по шведски език, но и по всеки предмет - от математика до природни науки и география.

10-годишната Емилия Азизи, една от ученичките на Бакри, се усмихнва гордо, докато описва колко много обича да чете и да разговаря за книги с приятелите си. "Обикновено взимаме едни и същи книги назаем от библиотеката или пък аз чета нещо и го препоръчвам на приятелите си, ако е било вълнуващо", казва тя.

Вкъщи тя чете с родителите си и те говорят за книги, които харесват.

Миналата година Бакри казала на учениците си, че ако прекарат определен брой минути в четене, ще покани родителите им на "закуска за четене", където могат да седнат и да говорят за книги с децата си, както и да четат с тях.

"Учениците бяха толкова развълнувани. Смятаха, че е много хубаво да четат с родителите си, а някои от родителите ми казаха, че са били вдъхновени самите те да започнат да четат", коментира учителката.

Има и учители, които се затрудняват да четат

Според експерти част от причините за спада в стандартите за четене в Швеция се дължи и на учителите и тяхното ниво на обучение. Ланг споделя, че е виждала учители, които се затрудняват да четат на глас на учениците си, като вместо това им пускат аудиокниги, защото не са уверени, че могат да четат гладко.

"Това е наистина сериозен проблем. Пускането на аудиозапис на някой, който чете на глас, не е същото като това ти да стоиш и да четеш, защото цялото нещо е като представление и освен това винаги мога да видя дали децата разбират или не", допълва тя.

Източник: iStock

Линда Фалт, изследовател в областта на педагогическото образование в университета Линей в Южна Швеция, заявява, че от 2028 г. национална образователна програма ще гарантира, че всички преподаватели са обучени как да учат децата да четат по структуриран начин.

Друг важен аспект, смята тя, е работата по идентифициране на деца, които изпитват трудности, и подпомагането им да настигнат връстниците си. Така са възстановени учителите за подкрепа на изоставащи деца, чиято дейност е била закрита преди десетиления, защото се е смятала за изключваща и дискредитираща.

Анели Гламсаре, бившата учителка, стояща зад инициативата "Ласа Агер" ("Четенето е ключово"), която плаща на тийнейджъри да четат на по-малки деца по време на летните ваканции, казва, че премахването на учителите за учебна подкрепа е довело до това, че децата с трудности са изоставени.

"Но не всички учат толкова бързо, колкото останалите, и някои деца трябва да работят малко повече", смята тя.