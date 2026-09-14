Помилването не е просто да разписваш в тефтер за банички

Думите от заглавието са на лидера на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, който ги каза пред bTV. Василев визира с тях случая с решение на Илияна Йотова като вицепремиер да помилва наркотрафиканта Огнян Атанасов.

"Помилването е изключителна дейност, която казваш – правосъдието по една или друга причина е сбъркало или човекът се е поправил много по-бързо, отколкото е било дадено, и затова ще му се намали присъдата", каза Василев.

"Тя трябва да провери има ли опасност този човек да направи рецидив. Ако говорим за Петричкия случай, това е човек, който е бил осъден на доживотен затвор, избягал е от затвора, направил е редица други престъпления и това е поредното престъпление, за което е осъден. Има ли шанс да направи рецидив? Има. Поправил ли се е този човек в затвора?", попита Василев - ОЩЕ: Асен Василев поиска Илияна Йотова да се оттегли от надпреварата за президент