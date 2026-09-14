Колко гласове са нужни, за да няма балотаж на президентския вот: ЦИК с важна информация

За да няма балотаж на предстоящите президентски избори, един кандидат трябва да получи 50% плюс 1 глас от действителните гласове, подадени на изборите. Централната избирателна комисия (ЦИК) е готова за провеждането на президентските избори на 25 октомври. Това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова пред bTV. Още: ЦИК: Подготовката за президентския вот върви по план, вече всички РИК работят

Готова ли е ЦИК?

Снимка: БГНЕС

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Тя обясни, че днес в 17 часа изтича срокът за регистрация за президентските избори, като 8 партии и коалции и 20 инициативни комитета са се регистрирали за президентския вот.

ЦИК готви ремонт и профилактика на машини за гласуване, с които разполага, за да може изборната администрация да бъде изцяло готова. На всяка една машина за гласуване ще бъде направена инвентаризация. Ще бъдат сменени изцяло по препоръка на "Смарт матик" батериите и флаш паметта на машините за гласуване.

Отчетът, който излиза от машината, ще има статут на протокол. ЦИК ще даде указания да се преброяват качествено разписките.

Секциите с под 300 избиратели ще гласуват с хартиена бюлетина.

ЦИК е в процедура за подписване на договор с "Информационно обслужване" за провеждането на видеонаблюдението на президентските избори.

Към момента тече срокът за подаване на заявление и от чужбина за гласуване на президентските избори. До този момент около 5500 са подадените заявление от Турция, Великобритания Германия, Англия и САЩ за гласуване на президенските избори у нас. ЦИК е готова да изпрати и втора машина за гласуване в чужбина, ако има по-голям интерес. Изборната администрация има готовност да изпрати въпросните машините за гласуване за втория тур.

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