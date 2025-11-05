40-годишният Алексей Кострикин, който е един от "героите на СВО" (специална военна операция - гнусното име, налагано от режима на руския диктатор Владимир Путин за войната в Украйна), е задържан в село Вознесеновка в Шебкински район. Кострикин се прочу, след като изнасили учителка и уби мъжа ѝ, а след като беше арестуван успя да избяга от полицейския участък и вече няколко дни беше на свобода. Жертвите му са помагали с дарения на руската армия, казват съседите им - Още: Руски "военен герой": Изнасилил помагаща на руската армия учителка, убил мъжа ѝ, арестуван и избягал

Обвиненият в убийство и изнасилване Кострикин е задържан до магазин, където се е опитвал да купи алкохол, твърди местното издание "Пепел". Всичко е станало случайно - когато Кострикин влизал в магазина, за да купи бира, за късмет пристигат войници. Те успяват да го хванат, като има видеокадри, подказващи, че той явно е опитал да избяга и е бил прострелян в краката (ВИДЕО1 - 18+), (ВИДЕО2 - 18+). Кострикин пуши цигара, паднал на паважа и си рани по краката - това се вижда на второто видео (да не се гледа от непълнолетни и малолетни, както и хора със слаби нерви и сърдечно-съдови проблеми).

