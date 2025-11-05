Любопитно:

Не издържа без бира: Обвинен в изнасилване и убийство руски "ветеран" беше заловен и прострелян в краката (ВИДЕО, 18+)

05 ноември 2025, 14:50 часа 285 прочитания 0 коментара
Не издържа без бира: Обвинен в изнасилване и убийство руски "ветеран" беше заловен и прострелян в краката (ВИДЕО, 18+)

40-годишният Алексей Кострикин, който е един от "героите на СВО" (специална военна операция - гнусното име, налагано от режима на руския диктатор Владимир Путин за войната в Украйна), е задържан в село Вознесеновка в Шебкински район. Кострикин се прочу, след като изнасили учителка и уби мъжа ѝ, а след като беше арестуван успя да избяга от полицейския участък и вече няколко дни беше на свобода. Жертвите му са помагали с дарения на руската армия, казват съседите им - Още: Руски "военен герой": Изнасилил помагаща на руската армия учителка, убил мъжа ѝ, арестуван и избягал

Обвиненият в убийство и изнасилване Кострикин е задържан до магазин, където се е опитвал да купи алкохол, твърди местното издание "Пепел". Всичко е станало случайно - когато Кострикин влизал в магазина, за да купи бира, за късмет пристигат войници. Те успяват да го хванат, като има видеокадри, подказващи, че той явно е опитал да избяга и е бил прострелян в краката (ВИДЕО1 - 18+), (ВИДЕО2 - 18+). Кострикин пуши цигара, паднал на паважа и си рани по краката - това се вижда на второто видео (да не се гледа от непълнолетни и малолетни, както и хора със слаби нерви и сърдечно-съдови проблеми).

Още: Раждайте от изнасилвачи и яжте по-малко: В Путинова Русия става все по-добре

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
изнасилване престъпност Русия Алексей Кострикин
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес