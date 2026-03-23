"Не мога да живея в Русия": Нови 249 украински дрона декорираха "рая на Путин" (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не мога повече да живея в тази държава. Просто е невъзможно" - компилация от няколко видеоклипа с такива послания в ТикТок публикува беларуската опозиционна медия NEXTA. Клиповете са заснети от руснаци. И в тях те изливат мъката си накъде отива Путинова Русия, специално предвид засилващите се ограничения на Интернет там, с което страната ефективно се откъсва от модерния свят. Изключително показателно е как в компилацията се припомня какъв е бил животът в Русия преди руският диктатор Владимир Путин да подпали пълномащабната си война в Украйна и какво е положението сега - Още: Z-каналите искат смяна на Путин: Неспособен е да спечели войната в Украйна

Russians who never cared about politics — but are probably starting to figure things out 😅



They’re mourning their past lives and burying their dreams, now even thinking about emigration — all because of blocked internet. pic.twitter.com/MTUBIxXNc4 — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2026

А че животът в Русия продължава да се усложнява личи от информационния поток почти всяка нощ. Украйна вече явно разшири възможностите си да нанася удари по въздуха на руска територия и с това да предизвиква все повече затруднения както на военно, така и на чисто икономическо ниво – например като часове наред големи руски летища не работят заради опасност от атака с дронове. Тази нощ руското военно министерство казва, че над контролирана от руснаците територия са свалени 249 дрона – в петък срещу събота картината беше още по-лоша, 283 свалени дрона. Общо за последните 3 денонощия руснаците твърдят, че са свалили 557 украински далекобойни безпилотни системи над своя земя. По традиция руските власти не казват колко дрона не са свалили, но видеокадрите именно в Интернет, който Кремъл прави усилия да ограничи все повече (специално най-популярната в Русия социална мрежа Телеграм) добре показват нанасяните щети от несвалените от руската ПВО украински далекобойни дронове. Ударите специално по установки и радари на руската ПВО са отдавна мащабна украинска военна политика – ОЩЕ:

Ukraine's DEAD campaign. Unmanned Systems Forces destroyed 26 Russian air defense systems between March 1-22, including an S-400 “Triumf” radar and Buk-M3 and Buk-M2 systems struck in Bryansk region and occupied Donetsk. #Ukraine pic.twitter.com/X66tCvlQ7P — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 22, 2026

Допълнителни ефекти от украинските удари извън описаните в материалите, към които има препратки точно над този абзац – в руската петролна рафинерия в Уфа избухна пожар след множество експлозии и стрелба, подсказваща работа на ПВО в опит явно да бъде спряна украинска атака с дронове. Уфа е на 1400 километра от границата с Украйна. А в окупираната от руснаците Якимовка в Запорожка област беше подпалена поредна важна ел. подстанция:

A fire erupted near an oil refinery in Ufa, Russia, with residents reporting bursts of gunfire and multiple explosions in the industrial zone around 1,400 km from Ukraine. #Russia pic.twitter.com/ZSiMc7o2FP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 22, 2026

DroneBomber reports that in occupied Yakymivka, Zaporizhzhia region, locals say Ukrainian drones hit a substation. https://t.co/kjuZTopMvA pic.twitter.com/E5n6ZNA93I — WarTranslated (@wartranslated) March 22, 2026

През изминалата нощ обаче и Русия беше равностойна в мащаба на войната с дронове – 251 изстреляни руски далекобойни дронове по цели в Украйна, като 234 са свалени съгласно сводката на украинските ВВС. 150 от общо изстреляните далекобойни безпилотни летателни машини са били клас "Шахед". На общо 11 места в Украйна е имало удари от преминалите през украинската ПВО руски дронове. Украинската спешна служба съобщава за двама ранени в Кировоградска област и разрушения по няколко сгради. Руският военнопропаганден телеграм "Два майора" добавя, че руски далекобойни дронове са атакували Одеска област, пристанище Черноморск, Кременчук и Днепропетровска област, без да дава повече подробности. Украинският вицепремиер Олексий Кулеба коментира, че през 2025 година е имало над 150 руски атаки с дронове срещу Одеса и Черноморск, а от началото на 2026 година вече са над 180:

Украинският ефект върху Русия се разпростира и зад граница – украинският президент Володимир Зеленски заяви в традиционното си вечерно обръщение, че оказваната от украински експерти помощ на арабските държави в Близкия изток по отношение на противовъздушната отбрана (ПВО) дразни много Кремъл. Знаем го от нашето разузнаване – знаем колко много дразни руснаците, че можем да помогнем, каза Зеленски. Като цяло ситуацията остава съвсем ясна: Путин не иска да прекратява войната, категоричен е украинският президент, който се надява поне на нов обмен на военнопленници и отново призовава светът да помогне да бъде сложен край на войната:

Междувременно, говорителят на украинското командване "Юг" полковник Владислав Волошин заяви пред "Интерфакс-Украйна", че от 1 април руснаците ще хвърлят във войната всички мобилизирани от Крим – не професионални военни, сключили договор, а мобилизирани. Волошин говори за Запорожка област и че от там ще бъде изтеглена 810 бригада на руската морска пехота, която за пореден път във вече над 4 години война е на ръба заради големи загуби в личния състав. Ще има преструктуриране на бригадата с цел тя да стане дивизия – десетото ѝ преструктуриране от началото на пълномащабната война в Украйна. А заради успеха на украинските контраатаки северно от Гуляйполе, в Олександриевското направление, руското военно командване прехвърля и части от 55-та и 120-та бригади на руската морска пехота като подкрепления там, добави Волошин. Към момента въпросните части действат в буквално влезлите в стагнация боеве северно от Покровск, в участъка при Добропиля, уточнява ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Тенденцията на спад в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна се запазва. На 22 март съгласно официалната информация на украинския генщаб са станали 134 бойни действия или с 14 по-малко на дневна база. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 285 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 20 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3811 изстреляни снаряда, като тук разликата е със около 230 нагоре. Руската армия е използвала 9266 FPV дрона, което с около 850 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

A turreted UGV rolled up to a Russian dugout, opened fire and destroyed the position, Ukraine’s 3rd Assault Brigade says. The vehicle then pulled back to its designated area. pic.twitter.com/VGkDC4LDs8 — WarTranslated (@wartranslated) March 22, 2026

Най-горещо остава Покровското направление – 29 отбити руски пехотни атаки там, като по данните на украинския генщаб е имало бойни действия в рамките и на град Покровск, и на град Мирноград. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, отчита затвърждаване на руски позиции в центъра на Гришино, западното предградие на Покровск, докато "Два майора" признава за продължаващи боеве в западната част на Родинско, северно от Покровск и западно от Мирноград. Още 12 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. При Гуляйполе, Запорожка област, е имало 15 руски пехотни атаки и само 1 северно от града, в Олександриевското направление, където украинците успешно извършиха серия тактически контраатаки и натискът им не спира. Няма друго голямо направление на фронта, където да е имало осезаем руски сухопътен натиск за последните 24 часа.

Ukrainian T-64BV tank from the “Rubizh” brigade raided Nove Shakhove on the Dobropillia axis, destroying a house with Russian troops and driving through the settlement. #Ukraine pic.twitter.com/4WF1G9pncp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 22, 2026

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец прави анализ на случващото се на фронта в Северна Украйна и в северната част на Източна Украйна. За област Суми той не отчита никаква особена промяна на позиции, но "Два майора" се хвали с до 300 метра напредък за руските части, а руското военно министерство – че била превзета Потаповка, без да има геолокализирани видеокадри, които да потвърждават. В Южнослобожанското направление, в района на град Вовчанск и селата южно от града (Синелниково – Цегелно – Вилча – Лиман – Симеоновка – Графско) също няма руски успехи според украинския военен анализатор – руснаците продължават да се мъчат да напреднат на юг по поречието на река Северски Донец и украинците продължават да ги спират. Причината за липсата на руски успех е, че украинците удържат специално във Вилча и Лиман (да не се бърка с едноименния град, намиращ се по-на юг). Има няколко руски пехотни групи в по-предни позиции, но подкрепления не могат да дойдат, защото коридорите, по които трябва да минат, са здраво обстрелвани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). А за направлението към Велики Бурлук Машовец казва, че руските сили действат на твърде широк фронт, буквално от Купянск до Вовчанск и това им пречи да осъществят по-значим пробив. Затова украинският експерт смята, че скоро повече части от това направление ще се втурнат отново да превземат Купянск.

За Купянск и Машовец е категоричен, че последната по-голяма руска позиция в града е елиминирана – тази в Централната болница. В момента ВСУ очевидно почистват територията в района на стадион "Спартак" и районите северно от останките на болницата, добавя украинският анализатор. Той обаче смята, че руското военно командване ще продължи да хвърля сили към Купянск, защото евентуално спиране на бойните действия в това направление ще е огромен психологически удар за руснаците предвид и гръмките изявления на самия Путин как градът е превзет. Сега основните руски усилия в Купянското направление са съсредоточени на линията Пищане – Куриловка ("Два майора" говори, че по-голямата част от селото принадлежи на руснаците), от югоизток на самия Купянск, с непосредствена цел тя да бъде превзета, а след това да бъде превзето и село Купянск-Узловой, на 7 километра югоизточно от Купянск. И още – руски атаки в посока Петропавловка, за да може руската армия пак да влезе в Купянск с плацдарм по река Оскол и така да се образуват „клещи“ по фланговете на самия град. Но Машовец смята, че макар Купянск да е символ за Путин и пропагандата му, това направление не е основно за руския апетит да бъде превзета агломерацията Славянск-Краматорск и затова не може да се очакват нови големи руски подкрепления точно тук – ОЩЕ: Путин лъже като разпран: Зеленски узурпирал властта, а Купянск бил "освободен" (СНИМКИ, ВИДЕО)

В Чехия беше подпален склад на украинска компания, произвеждаща термооптични прибори. Отговорност пое уж група природозащитници, които протестират срещу продажбата на оръжия за Израел. Тече разследване дали има руска връзка:

Archer, a Ukrainian thermal imager company, had its facility in Czechia set on fire overnight. Czech media say a warehouse burned and the fire spread to an admin building. The Earthquake Faction claimed the attack, saying they thought they were hitting weapons production for… pic.twitter.com/vQeMkajbUZ — WarTranslated (@wartranslated) March 22, 2026