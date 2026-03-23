​Z-каналите искат смяна на Путин: Неспособен е да спечели войната в Украйна

Все повече Z-патриоти и привърженици на войната срещу Украйна в Русия си задават въпроси какво точно прави Владимир Путин със "специалната военна операция" - победа не се вижда, генералният щаб не показва компетентност и ясно разбиране за нуждите на руската армия. Нов сигнал за недоволство и ясен намек, че е време да се смени диктаторът, даде един от големите Z-канали в Telegram - "Сводки ополчения Новороссии Z.O.V.", следван от 220 хиляди абонати. Колкото и да е странно каналът заговори на 20 март за руските загуби на фронта и как "настоящото правителство" в Кремъл е неспособно да се справи.

Защо след четири години пълномащабна война руските войници на фронтовата линия не са оборудвани дори с минимална защита срещу дронове, пита Z-каналът.

Публикацията започва с тъжен разказ за сваления от украинците руски хеликоптер Ка-52 на 20 март край Покровск -

"В Украйна FPV дрон свали нашия хеликоптер Ка-52, а оцелелият екипаж беше незабавно довършен от други FPV дронове. Вечна им памет."

А нататък в поста се казва, че промените във воденето на бойните действия са непрекъснати и развитието на оръжията е толкова стремително, че "е трудно дори да си представим какво ще бъде след година, три или пет".

И пропагандистите констатират печално: "Да, войната се промени напълно, но няма признаци, че ние се адаптираме към тези промени".

След това изненадващо Z-каналът заговаря за руските жертви:

"Помислете само: днес е известен списък с над 200 000 загинали руски военнослужещи. Само каналът на Мадяр (главнокомандващия Силите за безпилотни операции на украинската армия Роберт Бровди с позивна Мадяр - бел. ред.) публикува няколко пъти седмично видеоклипове на руски войници, убити от FPV дронове. Всяко видео показва между 50 и 100 загинали. И неговият канал публикува по няколко такива видеа седмично. А има десетки други подобни канали на различни подразделения на безпилотните системи на украинските въоръжени сили."

Заключението на канала е, че това, което се случва на фронта, прилича на масовото изтребление на добитъка, което в момента извършват руските власти в няколко региона на Русия - с тази разлика, че става дума за войници, а не за добитък: "Настоящите бойни действия приличат на клането на добитъка в Сибир, само че с хора вместо с крави".

И публикацията завършва с думите, че сегашното правителство в Кремъл, разбирай Путин, не е в състояние да се справи и да донесе победа във войната:

"Увеличава се усещането, че с неспособността на настоящото правителство да се адаптира към реалностите на войната, Русия никога няма да постигне победа."