Борисов капитулира и не успя да хвърли "бялата кърпа": "Да, България" с решение за политическата криза

„Бойко Борисов е много притиснат от Делян Пеевски и хвърля върху всички гняв. Въпросът е, че Борисов капитулира пред Пеевски и му връчи мандата". Това заяви съпредседателят на Да, България и народен представител от парламентарната група на ПП-ДБ Божидар Божанов пред БНТ. По думите му Борисов разбрах, че не може да направи нищо и че дори не може да хвърли „бялата кърпа" и да има нови предсрочни парламентарни избори.

Как ще се реши политическата криза?

Божанов очаква преформатирането на правителството да е само в няколко парламентарни комисии и със смяната на председателя на Народното събрание Наталия Киселова.

„Ние като коалиция сме си оттеглили подкрепата за Киселова още от няколко месеца. Решението на управляващите за нов председател на парламента може да е Рая Назарян, но ако решат може и Пеевски да сложат“, предположи Божидар Божанов.

Според него единственият начин, по който може да се реши политическата криза, е Пеевски да бъде изваден от службите и от съдебната власт.

Божидар Божанов заяви, че единствената алтернатива на парламентарния терен в момента са ПП-ДБ. „Ние сме единствената алтернатива, защото не само, че казваме, че правителството е лошо, а защото даваме решения. Ние чертаем пътя – разграждането на Пеевски от съдебната власт. Румен Радев не може да е алтернатива, защото не е на парламентарния терен“, коментира съпредседателят на Да, България.

