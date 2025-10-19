Войната в Украйна:

Северна Македония провежда местни избори

19 октомври 2025, 07:59 часа 158 прочитания 0 коментара
Северна Македония провежда местни избори на 19 октомври, съобщава МКД. Секциите ще бъдат отворени в 07:00 часа и ще затворят в 19:00 часа (местно време). Първите резултати се очакват късно тази вечер. Те ще бъдат осмите от обявяването на независимостта на страната и четвъртите, на които ще бъдат избрани кметове и общински съветници в 80 общини и град Скопие. 1 832 415 граждани, регистрирани в избирателния списък, имат право да гласуват.

Над 300 кандидати за кмет, оспорвана битка

Общо 309 са кандидати за кмет, което е увеличение с 10 кандидати в сравнение с тези през 2021 г., когато са били 299.

Столицата Скопие има най-много кандидати за кмет, общо 16, от които само една е жена. Следват Прилеп и Струга с по девет кандидати и Битоля с осем. В над една четвърт от общините има по двама кандидати за кмет - общо 21 общини, включително Щип, Кратово и Крива Паланка.

От общия брой кандидати за кмет на местните избори 89,64% са мъже и 10,35% са жени. Това е леко увеличение в сравнение с миналото.

В тези местни избори има 576 кандидатски листи за членове на общинските съвети с общо 10 490 кандидати. Най-голям брой кандидатски листи са подадени за град Скопие - 19, следвани от Битоля - 16, Куманово и Долнени - по 14.

Според възрастовата група, 409 (или 3,89%) кандидати са на възраст между 18 и 20 години, 985 кандидати (или 9,12%) са над 66 години. Най-голям брой, 25,36% или 2739 кандидати, са на възраст между 36 и 45 години.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
