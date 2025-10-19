Нетаняху обяви кога ще приключи войната между Израел и "Хамас"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви тази вечер, че войната с "Хамас" ще приключи след втората фаза на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, което предвижда разоръжаване на палестинското ислямистко движение, предаде Франс прес. Втората фаза "включва също така разоръжаването на "Хамас", или по-точно демилитаризацията на ивицата Газа, а преди това – конфискацията на оръжията на "Хамас"", заяви Нетаняху в ефира на израелския "Канал 14". Още: "Още са жадни за кръв": 11-членно семейство в Газа беше ударено от танков снаряд

"Когато това бъде успешно постигнато – надявам се по лесен начин, ако ли не, то по трудния – тогава войната ще приключи", допълни израелският лидер.

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху обяви в събота вечерта, че ще се кандидатира за нов мандат на предстоящите избори, предаде Франс прес. В ефира на израелския "Канал 14" Нетаняху съобщи, че планира да се кандидатира за премиер на следващите избори.

Той изрази увереност, че ще спечели изборите за парламент (Кнесета), които се очаква да се проведат през есента на 2026 година. Като лидер на дясната партия "Ликуд" ("Съюз"), Нетаняху държи рекорда за най-много години начело на израелското правителство - общо над 18 години, с прекъсвания, от 1996 г. насам. По време на последните парламентарни избори през 2022 г. десният блок, воден от Нетаняху, който беше свален от власт през юни 2021 г. след 12 години непрекъснато управление, спечели най-много гласове.

Настоящият мандат на Нетаняху бе белязан от мащабни протести срещу проекта му за съдебна реформа, припомня АФП.

От началото на войната, предизвикана от безпрецедентната атака на "Хамас" срещу Израел, семействата на отвлечените заложници от палестинското движение остро критикуваха неговото управление.

