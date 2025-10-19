Войната в Украйна:

Заловиха шофьора-убиец, помел пешеходец в София (ВИДЕО)

Заловиха шофьора-убиец, помел пешеходец в София (ВИДЕО)

45-годишна жена е задържана за тежката катастрофа, при която блъсна и помете възрастен човек на пешеходна пътека в София. Тя е заловена след бързи издирвателни действия на СДВР, предаде Нова телевизия. „Работя наблизо. Много шофьори карат бързо. Трябва сами да се пазим. Освен жертвата, има и пострадала жена. Може би са били семейство с мъжа”, сподели Владимир Младенов, свидетел на катастрофата. „Откакто се пусна този нов булевард, мястото се превърна в писта. Времето се развали и минават по-малко мотори. Иначе денонощно се развиват огромни скорости. Не е първият такъв случай. Трябва да има предпазни мерки, които да намаляват скоростта”, обясни друга гражданка.

Инцидентът

Възрастен мъж загина на място, след като беше блъснат от автомобил на столичния булевард "Тодор Каблешков". Шофьорът на превозното средство е избягал от местопроизшествието и в момента се издирва от органите на реда, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал в района на голям хипермаркет на оживения булевард. Веднага след подадения сигнал на място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Районът на катастрофата е отцепен, за да се извърши оглед и да се съберат доказателства, които да помогнат за установяването на самоличността на избягалия водач.

Полицията е започнала издирвателни действия и призовава всички граждани, които имат информация за инцидента или за автомобила и шофьора-убиец, да се свържат с най-близкото районно управление или на телефон 112. Всяка информация, дори и да изглежда незначителна, може да бъде от ключово значение за разследването и залавянето на извършителя, уточняват от МВР.

Движението в района на инцидента е затруднено, като се регулира от пътни полицаи. Очаква се повече информация по случая да бъде предоставена след приключване на първоначалните следствени действия.

Антон Иванов
