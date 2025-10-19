Луната наистина влияе на съня ни, но не както всички си мислим

Легнали сте си по обичайното време, пропуснали сте следобедното кафе и сте направили спалнята си прохладна, тъмна и тиха – точно както препоръчват експертите. Но по някаква причина все още се въртите в леглото. Тогава забелязвате сребристата светлина, която прониква през завесите. Има пълнолуние. Може ли това да е причината да не можете да заспите?

Снимка: iStock

Да се разбере влиянието на Луната върху човешкия сън не е лесно. От една страна, хората могат да имат силни представи за това как пълната Луна ги кара да се чувстват. "Много хора романтизират гледката на пълната луна, особено със специални събития като жътвата или Синята луна, така че може би ефектът идва от емоциите, а не от физиологията", казва д-р Стивън Карстенсен, консултант по сънни и дихателни разстройства.

Когато хората вярват, че ще бъдат неспокойни при пълнолуние, само това очакване може да бъде достатъчно, за да ги държи будни. Въпреки това, Луната изглежда има някои много реални ефекти върху съня.

Какво казва науката

Снимка: iStock

В проучване от 2013 г. швейцарски изследователи са анализирали данни от експеримент, в който участниците не знаели, че сънят им се изследва за лунни ефекти. Около пълнолуние участниците отбелязали 30% спад в мозъчната активност по време на дълбок сън, заспивали с 5 минути по-бавно и като цяло са спали с 20 минути по-малко. Те също така са съобщили за по-лошо качество на съня и по-ниски нива на мелатонин - хормонът, който организмът отделя естествено през нощта, за да успокои тялото и да ни подготви за сън. "Знаем, че светлината, независимо дали е изкуствена, или естествена, може да има потискащ ефект върху мелатонина, така че е възможно лунната светлина да има естествен ефект, който стимулира събуждането", казва д-р Алекс Димитриу, психиатър и специалист по медицина на съня, както и основател на Menlo Park Psychiatry and Sleep Medicine, пише "Popular Science".

Второ швейцарско проучване с 47 здрави възрастни хора достига до подобни резултати: участниците спали с 25 минути по-малко около пълнолуние. Интересното е, че мъжете изглеждали по-засегнати от жените – като цяло спали с около 50 минути по-малко. Изследователите също така забелязали, че на участниците им отнемало 30 минути повече, за да достигнат фазата на REM сън (т.е. фазата на сън, в която се сънуват сънища).

Снимка: iStock

По-късно проучване само добавя още объркване. Изследване, проведено в Унгария, установява, че жените изпитват повече нарушения на съня от мъжете по време на пълнолуние. Всички тези проучвания имат едно основно ограничение: те са проведени в лаборатории за сън, където непознатата обстановка може да повлияе на качеството на съня.

Проучване в реални условия

За да преодолеят този проблем, учените от Университета на Вашингтон пренасят проучването си в реални условия. Те проследяват съня на хора в три аржентински общности: една в покрайнините на град, една в селска местност с ограничено електроснабдяване и друга в отдалечена област без електроснабдяване. Екипът анализира и данни от 464 студенти в Сиатъл. Всички участници носят ръчен часовник, който следи съня им в продължение на до два месеца.

Снимка: iStock

Във всички места – и независимо от достъпа до изкуствено осветление – участниците спят по-малко и им отнема повече време да заспят в нощите преди пълнолуние. Изследователите смятат, че това може да отразява древна адаптация: когато Луната е най-ярка, нашите предци вероятно са оставали будни по-късно, за да ловуват, да общуват или да работят при естествена светлина.

Промените в съня са най-изразени в общностите с ограничен или никакъв достъп до електричество, където лунната светлина остава основният източник на нощно осветление. За разлика от това, в градските общества изкуствената светлина вероятно има много по-голямо влияние върху съня, отколкото самата Луна, казва Карстенсен.

Димитриу е съгласен. "Способността на Луната да намали общото време за сън с до един час е доста значителна. Ако пълната Луна може да има толкова голям ефект, ефектът от ярък екран, точно пред очите ви, може да е дори по-голям.", цитира "Popular Science".