Няма да има увеличение за лекарите и сестрите, защото не са полицаи

19 октомври 2025, 10:14 часа 479 прочитания 0 коментара
Думите от заглавието са на бившия министър на здравеопазването Мирослав Ненков за предаването "Неделя" 150 по БНР. Той посочи, че въпросът е в отношението на управляващите, а не в политическите карамболи. "Видяхте какво каза Тошко Йорданов към младите лекари, а после и здравният министър Силви Кирилов отново към младите лекари. Те (политиците - б.р.), просто не разбират материята", коментира Ненков. 

Андрешковско отношение към младите лекари

Той смята, че нито един лекар и медицинска сестра няма да обърка изборните резултати, защото не участват в купуване и продаване на гласове. 

Според него има Андрешковско отношение към младите лекари - никой не иска да ги научи, за да не ги изместят. "Дори Тошко Йорданов да ми е пациент, аз ще се погрижа за него така, както за другите пациенти", увери Мирослав Ненков. Той изтъкна, че страшно много се краде с лопати и заради това не стигат средствата за здравеопазване. 

Ненков даде безплатна идея на здравния министър Силви Кирилов, че с една малка промяна в наредбата и в дипломата на младите лекари, че специализантът е взел специализация и е специализирал при най-великия професор - да носи със себе си историята. 

