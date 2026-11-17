"В резултат на нощен украински въздушен удар пътният участък от Кримския мост беше изведен от строя за трети път от 2022 г. насам - арката и пътната настилка на моста се срутиха, което представлява най-сериозната щета по съоръжението от началото на Студената война", призна руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора", чиято тревога бе препубликувана от друг негов Z-колега - канала "Рибар", поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук.

Така едни от най-известните пропагандисти на кремълския режим, които имат общо над 2,5 милиона абонати в Telegram, коментираха двете поредни нощи на нападения срещу съоръжението, свързващо окупирания Крим с континенталната част на Русия. На 15 срещу 16 ноември стана ясно, че след въздушна украинска атака е повредена пътната настилка и една от арките, а след серия от удари през нощта на 16 срещу 17 ноември (има данни за цели 15 атаки) мониторингови канали показват пълно срутване на една от арките на моста - тази, която е била атакувана и вчера.

Бившият руски депутат Александър Невзоров, сега яростен критик на режима на руския диктатор Владимир Путин, потвърждава, докато инсталираният от Кремъл "губернатор" на полуострова Сергей Аксьонов пише тази сутрин, че движението по моста е спряно.

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Ukraine has reportedly carried out at least 15 attacks targeting the Kerch Bridge in occupied Crimea this evening, with further attacks reportedly underway. https://t.co/5LFwMygzc7 — Clash Report (@clashreport) November 16, 2026

Удар с над 10 ракети "Фламинго"?

"Как беше постигнато това? Чрез огромния брой атаки: над 10 крилати ракети „Фламинго“ удариха съоръжението, без да споменаваме броя на дроновете", твърдят "Два майора" и "Рибар". Появиха се и видеокадри, показващи момента на удари на украинските ракети FP-5 "Фламинго" по съоръжението:

WATCH: Moment four Ukrainian FP-5 Flamingo missiles striking the Crimean Bridge. https://t.co/LWBDAWhdCH — Clash Report (@clashreport) November 17, 2026

"Предвид съществуващите проблеми с противовъздушната отбрана, тя бе лесно преодоляна благодарение на огромния им брой. Също толкова важна беше и прецизността. Съдейки по видеозаписите на противника, в атаката са били използвани не само безпилотни летателни апарати, но и ракети, дистанционно управлявани чрез терминали Starlink. Това очевидно е позволило нанесени удари по уязвимите точки на съоръжението", пише в съобщението.

Пълно преустройство на логистиката към Крим

Каналите признават, че "най-голямото предизвикателство обаче е трудността при възстановяването на съоръжението. За разлика от 2022 и 2023 г., украинските въоръжени сили имат възможността да атакуват плаващите кранове и ремонтните екипи. Дори монтирането на готова арка при тези условия е трудна задача". Така Z-каналите правят препратка от предишните две мащабни нападения срещу Кримския (Керченския) мост - през октомври 2022 и през юли 2023 г.

"От логистична гледна точка, това ще означава пълно преустройство на логистиката към полуострова по магистралата „Новорусия“, която в момента е под обстрел от същите тези дронове (чрез) Starlink. Като минимум ще трябва да се погрижим за електропреносните мрежи, които трябваше да бъдат инсталирани още през пролетта", тюхкат се двата големи Z-канала.

А от военна гледна точка, по думите им, това е "ясен пример, че дори голям мост може да бъде разрушен не само с бомби - важно е мащабът на удара, разполагането на сили и техника и най-вече - способността да се нанесе удар. Може би това ще накара да се преосмислят подходите към организирането на огневи удари срещу подобни цели в така наречената Украйна", зоват те, очевидно към Министерството на отбраната в Москва.

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Руски пропагандист: Празнувате, но не ви е забавно, когато ударим мостове в Киев

Друг известен Z-кореспондент - "Блокнот Пропагандиста" - се радва, че руснаците отмъстили на Украйна за Кримския мост чрез ударите по мостове в Киев. По-рано кметът на украинската столица Виталий Кличко посочи, че е имало руски въздушни удари по Северния и Южния мост над река Днепър, както и че са прекъснати водоснабдяването и парното в някои райони на града. Киевската градска администрация уточни, че е спряно движението на метрото по Южния мост – има повредена наземна жп инфраструктура там. Движението е пренасочено през третия мост над Днепър в Киев – Подолския.

🚶 Kyiv residents are crossing the Northern Bridge on foot to reach the right bank of the Dnipro River following an overnight attack Despite the strike, people are still making their way across the river. — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026

"Ето какво виждат жителите на Киев през нощта: оказва се, че празнуването на ударите по Кримския мост не е особено забавно, когато балистични ракети едновременно поразяват два стратегически моста в столицата", намира утеха "Блокнот Пропагандиста".

"Снощи властите в Крим съобщиха за втора вражеска атака срещу Кримския мост. Западните медии вече се включиха в отразяването на събитията, разпространявайки различни видеоклипове и снимки, за които се твърди, че са от мястото на атаката. В информационната война врагът винаги се е ползвал с подкрепата на чуждестранни куратори и това няма да бъде изключение. Вражеската машина ще продължи да извлича полза от всякакви терористични атаки, които биха могли да удължат войната и да задълбочат конфликта", твърди още каналът, пропускайки удобно факта, че пълномащабната война започна благодарение на диктатора Владимир Путин и че Украйна счита Кримския мост за незаконно съоръжение, защото свързва нейна територия под окупация с континенталната част на държавата агресор.

"Целта на врага е цяла сутрин да се говори за Кримския мост и да се ограничи вниманието към други теми", продължава със забавните твърдения пропагандистът. И призовава: "Застанете зад страната си! Русия определено ще победи! Денацификацията е неизбежна".

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В този ред на мисли, украинският лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер", отчита, че унищожаването на Кримския мост е било възможно още в началото на 2026 г., когато ударите на украинските сили на средно и дълбоко разстояние започнаха активно да се разширяват. "Но такава пауза вече не беше планирана идея, а просто потвърждение, че много неща в тази война се решават зад кулисите и че дори в най-големите въоръжени конфликти има правила. Обаче след атаката срещу мостовете над Днепър правилата започнаха да изчезват и тази игра вече може да се играе от двама", смята той.

"Два майора" пише отделно, че в Украйна се разпространяват кадри от удара по Кримския мост и последствията от него. "Автомобилната арка е разрушена, а хората разчистват падналите конструкции от брега. Жалко е, че те са паднали в зоната, където корабите преминават под моста; да се надяваме, че дълбочината на водата ще позволи корабоплаването да продължи. Разбира се, снощи врагът е заснел обективни кадри от дронове".

"Препоръчваме на всички „експерти“, телевизионни водещи, блогъри, телевизионни презентатори и оратори, които са твърдели, че „вражеските мостове над Днепър, както и всички други мостове като цяло, са изключително трудни за разрушаване; те са здрави конструкции, просто дупки в платното...“, да прекратят публикациите си и да престанат да се представят за експерти", казва още Z-кореспондентът на фона на успешните за Русия нападения срещу цивилни съоръжения в украинската столица.

Топ пропагандистът на Кремъл Владимир Соловьов също обръща внимание на случващото се - с думи, с които цитира руското правителство: "Скоро в сградата на правителството ще се състои заседание на Правителствената комисия за преодоляване на последиците от атаката срещу Кримския мост, председателствано от руския вицепремиер Марат Хуснулин. На заседанието ще бъдат разгледани въпроси, свързани с възстановяването на Кримския мост и организирането на транспортните връзки".

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Z-канал не вярва, че срутилата се арка е истина - говори за изфабрикувани кадри с изкуствен интелект

Пропагандистът Дмитрий Стешин, кореспондент на "Комсомолская правда", пише, че все още няма официална информация за Кримския мост. "В интернет се разпространяват видеоклипове. Най-впечатляващият от тях, в който уж се вижда как се срутва арка, има много странна продължителност – 1,5 секунди. Дали батерията на телефона на „хохола“ (обидно название на украинците - бел. ред.) се е изтощила? Или изкуственият интелект просто е изчислил толкова бързо? Въпросът с моста все още остава отворен. „Хохолът“, както винаги, умело се възползва от времевото закъснение между появата на дадена новина в интернет и официалните коментари, които обикновено са точни. След това информационната кампания затихва и очаква нова мишена. Не се поддавайте на това; бъдете търпеливи с допамина си", добавя той, твърдейки, че кадрите са манипулирани.

"Послеслов: да приемем, че мостът е сериозно повреден. Може ли някой да обясни КАК ТОВА ще помогне на бандеровците? Най-вероятно това ще допринесе за по-бързото разделяне на Украйна по река Днепър", плаши и Стешин.

🔥 Time to bring back a timeless classic! “Kеrch Bridge is оn fire!” NА NA NA NA NА NAА-NA NA NAA-NA NA NAA 🎶 — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026