Смартчасовници, гривни и слушалки за повече движение, любима музика и свеж акцент в есенния гардероб

Есента е сезонът, в който един ярък детайл може да промени цялата визия. Оранжево яке, зелена каишка, слушалки в розово злато - малки акценти, които внасят настроение в по-късите дни. А когато към добрата визия добавим любимата музика и повод да излезем навън, дори обикновената разходка след работа може да се превърне в приятно преживяване.

Точно това настроение носят „Есенни находки с HUAWEI“ в Yettel. До 30 ноември операторът предлага на намалени цени избрани смартчасовници, смартгривни и безжични слушалки на марката, които съчетават полезни технологии с разнообразие от дизайни и цветове. Селекцията включва избрани модели от сериите HUAWEI Band, HUAWEI WATCH, WATCH FIT, WATCH GT, WATCH D и WATCH Ultimate, както и слушалки FreeBuds и FreeClip. От стилен аксесоар за ежедневието до устройство за по-сериозни спортни цели - предложенията дават възможност всеки да открие нещо според своите навици, предпочитания и бюджет.

Зеленият акцент, който обича движението

Зеленото стои естествено до бежов тренчкот, сив суитшърт или спортно яке. При HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Flora Green то идва с тъкана каишка и лек корпус – приблизително 30,4 грама без нея. Тънкият дизайн с дебелина от 9,3 мм прави часовника удобен за ежедневно носене, включително под ръкава на по-плътна дреха. Титаниевата рамка и сапфиреното стъкло допълват изработката, а 1,82-инчовият AMOLED дисплей с пикова яркост до 3000 нита позволява лесно да следите известията и тренировъчните си показатели дори при силна дневна светлина.

Ако обичате есенните преходи или бягането сред природата, часовникът предлага полезни функции за ориентиране по непознати маршрути. Двучестотното сателитно позициониране и офлайн картите с предварително заредени маршрути помагат да следите пътя си, а навигационните указания улесняват придвижването. Моделът проследява и съня и ежедневната активност, така че е полезен не само по време на тренировка. Батерията осигурява до 7 дни при типична употреба и до 10 дни максимален живот според HUAWEI, което означава по-рядко зареждане в натовареното ежедневие. В Yettel зеленият вариант се предлага за лизинг за 24 месеца на цена от 9,99 евро на месец или 179,99 евро в брой.

Оранжево за следващите пет километра



HUAWEI WATCH GT Runner 2 Orange е ярък спортен акцент за хората, които искат да превърнат бягането в редовен навик или да подобрят постиженията си. Независимо дали целта е първото бягане на пет километра, по-добро темпо или подготовка за маратон, часовникът помага да следите напредъка си. Системата с 3D плаваща антена осигурява прецизно проследяване на маршрута, разстоянието и темпото, а интелигентният маратонски режим предлага тренировъчни планове, насоки според темпото и пулса и прогноза за времето на финиширане. На разположение са и 13 вградени курса за бягане за различни нива на подготовка.

Лекият корпус от титаниева сплав тежи около 34,5 грама без каишката, а дишащата тъкана каишка HUAWEI AirDry допринася за комфорта дори при по-продължителни тренировки. Дисплеят с Kunlun Glass и пикова яркост до 3000 нита позволява лесно да проверявате показателите си в движение, а пълноцветните офлайн карти са полезни при бягане по непознати маршрути. Според производителя батерията издържа до 32 часа при тренировки на открито с прецизно позициониране, до 7 дни при типична и до 14 дни при лека употреба. Оранжевият вариант е сред предложенията на Yettel за 279,99 евро в брой или за 14,99 евро на месец за период от 24 месеца.

Розово злато и личният саундтрак на есента

С HUAWEI FreeClip Rose Gold любимата музика идва със стилен аксесоар, който лесно може да бъде объркан с бижу. Слушалките се отличават с нестандартен C-образен дизайн, който нежно обгръща ухото, без да навлиза в ушния канал. Всяка тежи едва 5,6 грама, а елегантният цвят розово злато се съчетава естествено с бижута, плетива и по-изискани есенни визии.

Отвореният дизайн позволява да слушате любимия си плейлист или подкаст, без да губите връзка със случващото се около вас – удобно решение за разходка в града или динамичен ден, изпълнен със задачи. Слушалките са съвместими с iOS, Android и Windows и поддържат едновременна Bluetooth връзка с две устройства, така че можете лесно да преминавате от онлайн среща на лаптопа към разговор по телефона. Шумопотискането с изкуствен интелект при разговори помага гласът ви да се чува по-ясно, а защитата IP54 осигурява устойчивост на прах и водни пръски. Батерията осигурява до 8 часа слушане с едно зареждане и до 36 часа с калъфа за зареждане, който поддържа както USB-C, така и безжично зареждане. В Yettel HUAWEI FreeClip Rose Gold се предлагат на лизинг за 8,49 евро месечно за 24 месеца или за 159,99 евро в брой.

Кафявата класика, готова и за приключения

Кафявото е сред цветовете, които най-лесно се вписват в есенния гардероб - от любимото плетиво до коженото яке или спортното облекло за уикенда. HUAWEI WATCH GT 6 Pro 46mm Brown Woven съчетава тази универсална визия с премиум изработка и функционалности за активен начин на живот. Корпусът от титаниева сплав, сапфиреното стъкло и кафявата каишка от композитна тъкан придават на часовника елегантен характер, а 1,47-инчовият AMOLED дисплей с пикова яркост до 3000 нита осигурява добра видимост дори при силна слънчева светлина.

Зад стилния дизайн стоят и сериозни спортни възможности. Моделът предлага специализирани функции за бягане по пресечен терен, колоездене и голф, както и проследяване на съня, пулса и ежедневната активност. Часовникът поддържа и измерване на ЕКГ, като наличността на функцията зависи от съответните софтуерни актуализации и условия за използване. Сред големите му предимства е издръжливостта на батерията – до 12 дни при типична употреба и до 21 дни при лека употреба според HUAWEI. Така моделът е подходящ както за натоварените делнични дни, така и за по-дълги приключения през уикенда, без да се налага често зареждане. Кафявият вариант се предлага на лизинг за 24 месеца на цена от 16,99 евро на месец или за 319,99 евро в Yettel.

Лилав акцент за по-фината китка

Лилавото внася свеж акцент в есенния гардероб и се съчетава чудесно с неутрални цветове като бежово, сиво и тъмносиньо. HUAWEI WATCH GT 6 41mm Purple съчетава тази отличителна визия с по-компактен стоманен корпус, 1,32-инчов AMOLED дисплей и тегло около 37,5 грама без каишката. Получавате спортните възможности на серията, проследяване на ежедневната активност и съня, известия и разговори през Bluetooth при връзка с телефона. Моделът следи също пулса, стреса и кислородната сатурация (SpO2), като данните могат да ви помогнат да забелязвате промени в обичайния си ритъм.

Батерията осигурява до 7 дни работа при типична употреба и до 14 дни при лека употреба, а с постоянно включен дисплей – до 5 дни. Моделът поддържа безжично зареждане. Лилавият вариант се предлага от телекома на лизинг за 11,99 евро на месец или 219,99 евро в брой. С компактния си размер, елегантен дизайн и дълга автономност моделът е подходящ за хората, които търсят стилен и функционален аксесоар за всеки ден.

Смартчасовниците в селекцията са съвместими както с Android, така и с iOS, а при покупка от Yettel клиентите получават и удължена 3-годишна гаранция, без допълнително заплащане, за повече спокойствие при ежедневната употреба.

Още есенни находки за вашия ритъм

Ноемврийските предложения от оператора включват и други модели от сериите WATCH FIT, WATCH GT, WATCH D2 и WATCH Ultimate, както и смартгривни и безжични слушалки в различни цветове. Независимо дали търсите аксесоар за повече движение, часовник за работа и тренировки или слушалки за любимата музика, селекцията предлага разнообразие от устройства на намалени цени. Защото добрата технология е тази, която се вписва естествено в ежедневието – и в личния ви стил.