48-годишен български гражданин е починал, след като се почувствал зле на борда на италианския ферибот „EUROPALINK“, пътуващ от Бриндизи към гръцкото пристанище Игуменица. Това съобщи Гръцката брегова охрана, цитирана от БГНЕС. Капитанът на плавателния съд уведомил пристанищните власти в Игуменица за влошеното здравословно състояние на 48-годишния българин. На пътника била оказана първа помощ от лекаря на ферибота, но без положителен резултат. След пристигането на кораба в пристанището на Игуменица мъжът бил транспортиран с линейка на Националния център за спешна медицинска помощ на Гърция до местния здравен център. Още: Българин е сред тримата в неизвестност след срутване на сграда в Германия (ВИДЕО)

Той бил откаран без жизнени признаци, а лекарите констатирали смъртта му. Централната пристанищна администрация в Игуменица е започнала предварително разследване по случая. По разпореждане на властите е назначена аутопсия в Университетската многопрофилна болница в Янина, която трябва да установи причината за смъртта. Към момента гръцките власти не съобщават допълнителни подробности за здравословното състояние на мъжа преди инцидента. Инцидентът е станал вечерта на 14 ноември, когато корабът изпълнявал редовния си маршрут между Италия и Гърция. Още: Българин загина при катастрофа в Кипър