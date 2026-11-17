Концентрацията на олово във водите на Любатска река край мина “Грот“ в община Босилеград надвишава допустимите стойности повече от четири пъти, предаде БГНЕС. Установени са и повишени нива на кадмий, манган и желязо, показва изследване на Института за защита на труда в Нови Сад. Анализът е възложен от общинската администрация в Босилеград. Пробите са взети на 28 септември, а лабораторните изследвания са извършени до 12 октомври. Проверени са водите на три реки – Любатска край мина “Грот“, Драговищица при Културния център в Босилеград и Караманица край мина Bosil Metal. Още: В Древен Рим също са страдали от замърсяване с олово

Отровена ли е реката

Резултатите показват, че съдържанието на олово в Любатска река достига 0,213 милиграма на литър при допустима стойност от 0,05 милиграма – 4,3 пъти над нормата. Концентрацията на кадмий е 2,2 пъти над допустимата граница, на манган – близо два пъти, а на желязо – около 1,3 пъти. Съдържанието на сулфати остава в допустимите граници, но е почти седем пъти по-високо в сравнение с река Драговищица. Според заключението на института измерените концентрации на някои от металите не отговарят на нормативните изисквания за качеството на повърхностните и подземните води. Любатска река, заедно с Черна и Мусулска река, захранва Лисинското езеро, откъдето водата се прехвърля във Власинското езеро. Още: Пробите след атаката срещу корабите са готови: Ясно е има ли замърсяване на Черно море

Босилеград обезлюдява

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Екологични организации многократно са предупреждавали за замърсяване на водните течения около мина “Грот“. През август 2023 г. сръбската минна инспекция е извършила проверка на рудника, при която не са установени нарушения, съобщи тогава Министерството на минното дело и енергетиката. За мината в Караманица също са подавани международни жалби за предполагаемо замърсяване. Босилеград е един от основните центрове на българите в Сърбия. Районът е изправен пред сериозно обезлюдяване, икономическа изостаналост и ограничени възможности за заетост. Тревожни фактори са намаляването на българите в Сърбия, проблемите с учебниците на български език и действията на сръбските власти срещу български културни активисти и общественици. Още: Д-р Иванов: Наличието на тежки метали в устието на яз. Пчелина показва, че притокът им е пресен