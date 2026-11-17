29-годишна българка и 31-годишен албанец бяха задържани при опит за кражба в дрогерия на централната железопътна гара в германския град Аахен. При проверката се оказало, че мъжът е издирван по множество криминални случаи и има забрана за влизане в Германия, съобщи германската федерална полиция, цитирана от БГНЕС. Инцидентът е станал на 15 ноември около 11:00 ч., когато служителите на реда били извикани в търговски обект на гарата. Според полицията двамата се опитали да откраднат стоки на стойност около 28 евро. Българката била задържана на място, но придружителят ѝ успял да избяга непосредствено преди пристигането на полицаите. Още: Българин е осъден на три години затвор в Австрия за кражби с взлом във Виена При последвалото издирване служителите забелязали мъж близо до паркинг. Той се опитал да избяга отново, но бил настигнат и задържан, след като оказал физическа съпротива.

Използвал 7 различни самоличности

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При проверката станало ясно, че 31-годишният албанец използва седем различни самоличности и фигурира в десет полицейски издирвания, свързани с разследвания на прокуратурата в Бремен. Сред престъпленията, за които е бил издирван, са кражби, грабежи, заплахи, причиняване на тежки телесни повреди и сексуална принуда. Още: Пребиха и вързаха с тиксо 70-годишен мъж, задигнаха му спестяванията и злато Полицията установила още, че мъжът е бил депортиран през 2023 г. и му е наложена петгодишна забрана за влизане и пребиваване в Германия. При претърсването в чантичката му бил открит сгъваем нож, който можел да бъде изваден с една ръка. Заради това подозренията срещу него били разширени и включили кражба с оръжие. Албанецът бил предаден на полицията в Аахен за последващо задържане под стража. Срещу 29-годишната българка е подаден сигнал за извършено престъпление, след което тя е освободена. Още: Трошил ключалки на коли: Задържаха рецидивист с над 30 регистрации