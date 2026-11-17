ЦСКА вече работи усилено по зимната си селекция, като плановете на "червените" включват привличането на четирима нови футболисти. Старши треньорът Маркус Гиздол е поставил конкретни изисквания пред ръководството, а основният приоритет е подсилването на двата фланга на атаката. Паралелно с това столичният гранд търси и млад български талант, който да бъде подготвен за промените в правилата на Първа лига през следващия сезон.

Гиздол настоява за две нови крила

Според "Тема Спорт" германският наставник иска поне две нови попълнения по фланговете, където изпитва сериозни кадрови затруднения. Ситуацията се усложни след тежката контузия на Лео Перейра. Бразилецът получи травма в областта на адукторите преди гостуването на Нордселанд, а последвалите прегледи в Германия показаха, че го очаква продължително възстановяване. Прогнозите са да пропусне поне още девет мача, включително срещи от пролетния полусезон.

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Така Мохамед Брахими остава единственото налично типично крило в състава. През лятото "армейците" преотстъпиха Кевин Додай и Алехандро Пиедраита, което допълнително ограничи избора на Гиздол. Германецът търси скорост, агресивна преса и директна игра, а липсата на достатъчно флангови футболисти го принуждава да използва играчи на непривични позиции.

ЦСКА се подготвя и за новото правило в Първа лига

Другата важна цел е привличането на български футболист, роден след 1 януари 2006 година. От сезон 2027/28 клубовете в Първа лига ще трябва да използват поне един играч, отговарящ на това възрастово изискване, в стартовия си състав. Затова ЦСКА иска да привлече перспективен българин още през зимата, за да му даде време за адаптация.

В момента сред вариантите за тази роля са Алекс Тунчев и Васил Каймаканов, но ръководството иска да избегне зависимостта от ограничен брой футболисти.

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