През 2026 година досега Русия е превзела украинска територия, която е по-малка, отколкото е територията, на която е разположена украинската столица Киев. Това заяви френският анализатор Клеман Молен. С други думи – руската армия е прибавила към постиженията си около 750 квадратни километра. За сравнение, Русия е завзела 4350 квадратни километра през 2025 година и 3550 през 2024 година. Тази година, обаче, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) осъществиха успешно няколко по-големи операции – още от късна пролет в Олександриевското направление, южно от Покровск и северно от Гуляйполе, с поглед към Велика Новоселка, която продължава и сега. Освен това - "Вивалди" в Лиманското направление.
Сега Русия се е прицелила в Добропиля и Константиновка, там са най-големите боеве, в централната част на Донецка област. Само че там са и най-силните украински укрепления и се лее много кръв, а резултатите за Путинова Русия, ако изобщо идват, идват бавно.
🔴 Less than the size of Kyiv in an entire year: that's how much territory Russia has captured in 2026 French OSINT analyst Clément Molin has calculated that the occupiers' “achievements” amount to around 750 square kilometres. For comparison, Russia seized 4,350 square kilometres in 2025 and 3,550 in 2024. Much of this is thanks to Ukrainian counterattacks: Ukrainian forces now hold the initiative along half the front line — north and south of Donbas, near Lyman and Sloviansk, and around Velyka Novosilka. Russia, meanwhile, is concentrating its forces in central Donetsk region, fighting for Dobropillia and Kostiantynivka and preparing to assault Kramatorsk. But according to the analyst, this is a matter of years, not months. Russian offensives are also underway near Orikhiv, which shields Zaporizhzhia, and around Kupiansk. A relative lull is also being reported on the front line itself. Here's what Viktor Trehubov, spokesperson for the Joint Forces Grouping responsible for northern and part of eastern Kharkiv region, had to say: “We actually set a record: over an entire 24-hour period, there was just one enemy offensive action across our whole area of responsibility. I honestly can't remember anything like it.”— NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2026
Дипломацията: Говорене на различни езици
На вчерашната среща на европейските външни министри в Брюксел от кажи-речи всички министри, говорили пред медиите, беше ясно заявено, че руските претенции НАТО да се свие няма изобщо да бъдат взети под внимание и даже обсъждани. Германкият външен министър Йохан Вадефул, точно като българския Велислава Петрова-Чамова, напомни, че в Европа си има действаща архитектура за сигурност и просто всички страни там трябва да я уважават (ОССЕ). Поддържаме тази позиция независимо колко упорито Владимир Путин опитва да изкриви дебата с абсурдните си максималистични искания, добави Вадефул. А френският му колега Жан-Ноел Баро стигна по-далеч, като призова Европа да не бъде подценявана и че европейците са решени да определят сами сигурността си, че няма да позволят други да пишат историята на континента – ОЩЕ:
- Путин иска да сме вън от НАТО, външният ни министър отговори: Вече сме си там
- Имаме архитектура на сигурност, с която Русия се е съгласила, но не я спазва: Кая Калас
German Foreign Minister Wadephul: Europe has a security architecture. We do not need a new one. We simply need everyone to respect the existing security architecture. We will stay this course, no matter how loudly Putin's Russia tries to steer the debate in its direction with increasingly absurd maximalist demands.— Clash Report (@clashreport) November 16, 2026
French Foreign Minister Jean-Noël Barrot: Do not underestimate the Europeans. Europeans are determined to take charge of their own security and to let no one write their history and their future in their place. https://t.co/pFOPwp1bUE— Clash Report (@clashreport) November 16, 2026
От руска страна също няма никаква промяна – руският външен министър Сергей Лавров се оплака, че не знаел кой от европейските лидери може да е "разумен събеседник". Същевременно Лавров използва похвата на моркова и тоягата по отношение на САЩ и Европа – администрацията на Тръмп била съставена от "нормални хора", защото разговаряли с всички, "и с нас, и с Иран". "С нас не воюват, Слава Богу, не воюват – всички в администрацията на Тръмп разбират, че това е невъзможно", добави руският външен министър. Но той се оплака, че Тръмп говори как войната в Украйна не е негова война, обаче е одобрил нови санкции – срещу "Лукойл" и "Роснефт", разширил и всички санкции от времето на Байдън и "стеснява полето на действие" на Русия на всички енергийни пазари, след като американският президент казал, че САЩ контролират петрола на Венецуела. Никакви американски санкции срещу Русия не са отменени, имаше сделка за руски дизел само да се успокоят пазарите за няколко дни, докато се говореше какъв смел ход направил Вашингтон да разреши доставка на руски дизел, добави Лавров:
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on Europe and the talks: I don't know which of the current leaders could be a sane interlocutor. https://t.co/yQKGFaDNvl— Clash Report (@clashreport) November 16, 2026
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on the Trump administration: They are normal people in the sense that they talk to everyone, with us and with Iran. They fight Iran, but they talk. With us, thank God, they are not fighting. And everyone understands that this is impossible.— Clash Report (@clashreport) November 16, 2026
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov: They have now adopted, already under Trump, new sanctions against Lukoil and Rosneft. They extend all the Biden sanctions. We are being squeezed out of all energy markets. https://t.co/36QwTKJK6G— Clash Report (@clashreport) November 16, 2026
Russia's Foreign Minister Lavrov: People talk about what a brave step Washington took by lifting sanctions on Russian diesel supplies. But when Democrats started asking the Americans why they had eased the sanctions, the answer was that no sanctions had actually been lifted. They are all still in effect. This was simply necessary to calm the market for a couple of days.— Clash Report (@clashreport) November 16, 2026
На този фон, украинският премиер Серхий Корецки посочи, че ако сегашното среднодневно темпо на изстрелване на реактивни дронове от руска страна се запази, през ноември по цели в Украйна ще са изстреляни около 6500 далекобойни руски реактивни дрона. За сравнение, през август са били 530. Показва ли това, че руският диктатор Владимир Путин иска мир и малко отстъпил, както Тръмп опита да внуши? Всъщност войната на дронове кипи с пълна сила и в морето, вижте долните видеокадри – ОЩЕ: Тръмп се лигави: Путин отстъпва. Иран ако ме докопа, заминали сте. Мога и да се заям със Си за Nvidia (ВИДЕО)
Naval battle: Ukrainian "Sargan 3000" drone vs. a Russian unmanned surface vessel in the Black Sea. The Russian boat went down. https://t.co/AV8yqpbJ4E— WarTranslated (@wartranslated) November 16, 2026
Войната в Украйна: Развитие на бойните действия
Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 16 ноември е имало 135 бойни сблъсъка спрямо 141 на 15 ноември. Руснаците са хвърлили 262 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 20 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2284 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 50 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9018 FPV дрона, което е с около 1580 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сводката на руския генщаб.
This is Kostiantynivka. Another Ukrainian frontline city devastated by daily Russian shelling and airstrikes. Homes, streets and entire neighborhoods lie in ruins. Another city being erased by Russia's war. Footage by Kostiantyn Liberov. #Ukraine https://t.co/CUphyATjkm— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 16, 2026
13 руски пехотни атаки е регистрирал украинският генщаб в Покровското направление през последното денонощие. "Добропиля е цел номер 1 за противника, защото в момента, въпреки колосалните загуби в жива сила и техника, въпреки абсолютно пълните провали в щурмовите операции, противникът хвърля подкрепления под формата на нови части, което показва тенденция усилията да продължат и дори да има ескалация на опитите за настъпление през зимната кампания", коментира украинският военен телеграм канал "Офицер". А на североизток от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, е имало само 4 руски пехотни атаки, което е невиждано ниско ниво откакто руснаците стигнаха до покрайнините на града. За пореден ден в Купянското, Олександриевското и Ореховското направление не е имало нито една руска пехотна атака за последните 24 часа. В дневния си обзор ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, отбелязва, че няколко руски Z-канала се хвалят, че руски части преминали през река Оскол, южно от Купянск. Не сме видели никакви кадри, които да го потвърждават, уточняват от ISW. 6 руски пехотни атаки са извършени западно от Гуляйполе, Запорожка област, а едва 4 – в Лиманското направление. Ключова част и от дневния обзор на Z-канала "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук: "В Славянското направление украинските сили продължават напредването си близо до Крива Лука, получавайки подкрепа от съседното направление Лиман. Ситуацията се развива негативно за руските части близо до Минковка".
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Голямата новина във войната на дронове и ракети от тази нощ е, че ключова секция на Кримския мост беше срината наполовина от Украйна. Това засенчи данните от поредната масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Украйна. Украинската спешна служба съобщава, че в Днепропетровска област са обстреляни 6 общини и има щети по две предприятия (не се уточнява кои) и транспортна инфраструктура – ОЩЕ:
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