Преди дни международната агенция Standard and Poor’s Global Ratings понижи перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на България – от "положителна" до "стабилна". В мотивите към решението си, цитирани от Министерството на финансите, S&P посочва, че то отразява комбинацията от фактори, свързани с отслабване на показателите на бюджетния и външния сектор.

Йордан Бързаков, журналист и икономически анализатор, обясни какво ни казва S&P с понижената перспектива пред кредитния рейтинг.

"Първо, не ви наказваме, предупреждаваме ви. През май - само преди няколко месеца - видяхме възможна политическа стабилност и бърза консолидация на дефицит, затова повишихме перспективата. Сега тази логическа верига е счупена и посоката от тогава не е запазена. Стабилността на политическия терен не се отразява на икономиката", написа Бързаков.

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"Втора, прегрявате. Заплатите и потреблението растат, движени от държавата, която в момента трябва да охлажда, а не да нагрява. Проектобюджетът ви има добра посока, но мерки са слаби, с ниско качество и не водят до структурно подобрение, запушват дупки", добави той.

"Трето, двойният дефицит. Имате проблем не само с дупката в хазната, а с външния си дефицит. Внасяте много, износът ви постоянно се свива, финансирате света в момента. Това е симптом на болест, която последно преживяхте през 2008 година", обобщи още Бързаков.

По думите му агенцията казва, че приема числата в проектобюджета, но и че вижда проблем с модела зад тях.

"И това, което казват всички, които имат очи да видят. Не е трагедия, но е сигнал, който трябва да предвидим, защото ще носи резултати", разясни още той.

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