Левски вече работи по зимната си селекция, като една от основните цели на "сините" е привличането на футболист за десния фланг на атаката. Българският шампион е насочил вниманието си към 26-годишния французин Ян Масомбо, който защитава цветовете на австрийския Алтах. Според "Топспорт" офанзивният футболист е попаднал в плановете на столичния гранд, а евентуалната сделка може да се окаже сериозна инвестиция.

Левски следи футболист със седем гола през сезона

Масомбо е висок 186 сантиметра, играе предимно с левия крак и може да бъде използван на няколко позиции в офанзивен план. Французинът има три гола и една асистенция в десет мача от австрийската Бундеслига през настоящия сезон. В турнира за Купата на Австрия пък се е отличил с още четири попадения и една асистенция в три срещи.

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Според информация на "Тема Спорт" привличането му може да струва около 1 милион евро. Договорът на Масомбо с Алтах е до лятото на 2027 година, като включва опция за удължаване с още един сезон.

Хулио Веласкес търси решение за десния фланг

Испанският наставник все още не е намерил постоянен титуляр на позицията. През лятото Левски привлече Давид Кусо, но футболистът не успява да се утвърди като безспорен избор. В различни двубои Веласкес използва и други играчи отдясно, включително полузащитника Сержиньо. Бъдещето на привлечения под наем Адриан Райчев също остава неясно.

Освен подсилване на фланга, сред приоритетите на "сините" през зимния трансферен прозорец е и привличането на централен нападател.

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