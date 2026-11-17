"Горд съм, че съм в Украйна, за да обявя, че Калифорния ще предостави животоспасяваща помощ на украинския народ." Това обяви губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм в социалната мрежа Х, след като посети Украйна на 16 ноември. Той заяви, че никоя нация, бореща се за свободата си, не бива да се чувства изоставена. Нюсъм публикува видео от посещението си в болница за ветерани в Лвов, където украински войници се подлагат на рехабилитация след наранявания, като отбеляза, че срещата с тях е голяма чест за него.
Смелостта на украинския народ вдъхновява света. Калифорния е солидарна с Украйна, написа още губернаторът, който е един от най-големите критици на президента Доналд Тръмп сред демократите.
В "черния" списък на Тръмп: Губернаторът на Калифорния твърди, че разследват него и съпругата му
Incredibly honored to meet brave Ukrainian soldiers recovering at the Regional Veterans Hospital and @superhumans_com from injuries caused by Putin's war. The Ukrainian people chose to defend their freedom and their courage inspires the world. California stands with Ukraine. https://t.co/k5FTJ2QqbK— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) November 16, 2026
It was an honor to pay my respects at the Lychakiv Cemetery and speak with the mothers of soldiers who were tragically lost in war. Every grave here bears a face, a name, and a family that still holds them close. These sons and daughters of Ukraine gave everything so their country could remain free. We honor them best by remembering their names and sacrifice.— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) November 16, 2026