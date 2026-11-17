Седмото издание на благотворителната инициатива на „Фантастико груп“ „Подай ръка“ събра 45 598.62 евро в подкрепа на Коледната кампания на Фондация „Подай ръка“ за деца от уязвими групи. На 14 и 15 ноември на пистите на МegaXtreme Bowling в Joy Station играха рекордните над 600 участници от 152 отбора – представители на близо 80 различни организации и компании, както и стотици индивидуални състезатели, които се забавляваха и играха боулинг с кауза в залите от веригата.

Инициативата ще осигури коледни подаръци и храна за деца от различни части на страната чрез Фондация „Подай Ръка“. Част от средствата ще се използват и за регулярно подмомагане с хранителни продукти и в месеците след празниците. Мисията на организацията е да осигурява подкрепа и надежда на хората в най-трудни моменти. Организацията работи с деца, семейства, възрастни хора и лица с увреждания, предоставяйки стипендии, здравна и социална подкрепа, както и програми за социална интеграция.

„Безкрайно благодарим на организаторите на инициативата – боулинг залите MegaXtreme, част от „Фантастико груп“, както и на всички прекрасни хора с добри сърца - любими популярни личности, индивидуални играчи и корпоративни отбори, които взеха участие в тазгодишния благотворителен турнир „Подай ръка“. Бяха два прекрасни дни, изпълнени с доброта, след които ще подарим една вълшебна Коледа за над 600 деца от цялата страна“, споделя Радостин Георгиев, изпълнителен директор на Фондация „Подай ръка“.

Каузата подкрепиха и популярни личности, както и професионални боулинг атлети - олимпийската шампионка Мария Гроздева, волейболната легенда Евгени Иванов, любими лица от телевизионния екран на bTV – Ники Кънчев, Валери Генов, Алис Борисова, Яна Донева, Екатерина Лазаревска, Райна Караянева, един от гласовете на bTV Radio Group – Martinna, актьорите Владимир Зомбори, Весела Бабинова, Диляна Попова, Антъни Пенев и Антон Порязов, певците Михаела Филева и Тино, както и европейската медалистка на троен скок – Александра Начева. Водещ на събитието беше Део.

„Благодарим на всички, които подадоха ръка и подкрепиха една важна кауза не само за децата от уязвими групи, но и за цялото общество. Заедно отново показахме, че доброто има най-голяма сила, когато сме обединени. Благодарение на инициативата ще подарим усмивки, уют и топлина за десетки деца по време на предстоящите празници“, казва Георги Георгиев, зам.-директор „Корпоративни комуникации и социална отговорност“ във „Фантастико груп“.

Големият победител, спечелил най-много точки в турнира, е отборът на „ФРИГОС“, а компанията с най-значим принос към каузата отново е „Електрохолд“ с участието на 9 отбора. Всички състезатели на пистите на боулинг залата в Joy Station получиха медали, а най-добрите в 8-те серии бяха отличени с купи.

За седма поредна година благотворителният турнир „Подай ръка“, организиран от „Фантастико груп“, се осъществява с подкрепата на bTV Media Group, bTV Radio Group, както и на Българската боулинг федерация (ББФ).

По време на турнира всеки един от участниците можеше да се наслади на ароматните кафета от „Ведра кафе“, барчета RiceUP, веган протеинови напитки и барчета OhGood, протеинов чипс XFuel, ядки Rois, както и напитки Alrpo и протеинови барчета YoPro от Danone, напитки Powerade от Coca Cola, предоставени като специален жест към всички участници в инициативата.

„Фантастико груп“ изказва благодарност на всички индивидуални играчи, както и отборите, които се включиха в инициативата и подадоха ръка на Фондация „Подай ръка“:

Тринити Кепитъл; Евромаркет Кари ЕАД; Некст Консулт АД; Мургаш 88 ООД; Данон България; Дивиейт Студио ЕООД; Ай Тръкс ЕАД (iTrucks); БУЛНЕКС АД; Ню Систем ООД; Изипей; Нов български университет; Дар; Дентална клиника ВД Дент; СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД; Glovo; Лактима ЕАД; Спиди АД; ЕСКО България ЕООД; КРУМ МУШЕВ ООД; Хели България АД; Edenred Bulgaria; Байерсдорф; Електрохолд; ПРЕСТИЖ; ЮНГ Проект; Филип Морис България; Studio Nesta; САМИ-М ЕООД; Гранд Хотел Милениум София; Магнум -7 ЕООД; Софйон; bTV Media Group; Giulian Watches and Jewellery; Асбис България; Coca-Cola HBC Bulgaria; PwC Bulgaria; Лифт Холд Сервиз АД; Немечек България; ТРА ЕООД; Alpha Partner; Едис Кафетерия АД; BUILDEST; БОКАД ИНЖЕНЕРИНГ; Банка ДСК; nt3consult; Филип Морис България; Теа Доорс; Клио Комерс ТБ ЕООД; Сектрон; Талар Фуудс; СИС Индустрийс; Accenture Bulgaria; АКОТА системс ЕООД; ТИВИТИ ЕООД; Немечек България; Сем. Тошеви; Инсайт Ивентс; Дисплей България ООД; EOS-LD Distribution LTD; КУАДРАНТ БЕВЪРИДЖИС АД; Бараж Груп; СЕНФУУД БЪЛГАРИЯ ООД; АТИКА ПРОЕКТ ЕООД; Маккан Комюникейшън; Комфорт Клима; Волт Технолоджис България ЕООД; 100 грама сладки; TRANSPRESS; Ракита; Химическо чистене - Медия Клийн; Dabov Specialty Coffee; Мики Ту Плей; ФРИГОС-ИК; Cordeel Bulgaria; А1 България; Есри България; СГХ-1ООД; Ай енд Джи Иншурънс Брокерс.

Заедно помагаме на деца в нужда от различни части на страната да изживеят една вълшебна Коледа. Благодарим за подадената ръка!