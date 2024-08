Не три, а четири поразени руски летища за една нощ: Данни от СБУ (ВИДЕО)

През нощта на 14 август дронове с далечен обсег на действие на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Силите за отбрана извършиха най-мащабната атака през цялата война срещу руски военни летища.

В резултат на нападението на четири летища - "Балтимор" (във Воронежка област), в Курск, "Саваслейка" (в Нижегородска област) и "Борисоглебск" (във Воронежка област) - е имало "забавна" нощ, съобщават украинските медии, позовавайки се на източници от СБУ. Припомняме, че по-рано през деня руските пропагандисти се жалваха за три поразени авиобази: Украинците атакуваха три наши летища, има щети: Руски източник (ВИДЕО).

Това е била специално планирана операция, за да се попречи на руските войски да използват тези летища за нанасяне на удари с дронове по фронтовата линия и украинските градове, пишат УНИАН и Kyiv Independent.

Десет взрива е имало само на военното летище "Саваслейка" в Нижегородска област, откъдето редовно излитат МиГ-ове, носещи ракети "Кинжал". Оттам се появи видео, показващо предполагаемия удар. То се разпространява от OSINT-анализатори (работещи с открити източници), но автентичността му не е официално потвърдена.

Ukrainian OSINT channels write that these shots show an alleged strike on the Savasleyka airfield in the Nizhny Novgorod region of the Russian Federation.



The authenticity of the video has not yet been confirmed. pic.twitter.com/idqRqLU0pq