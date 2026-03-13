Германия се обяви против САЩ за санкциите за руския петрол. Режимът в Иран се бетонира (ВИДЕО)

Научихме за решението на САЩ да облекчи санкциите си срещу руския петрол тази сутрин. Смятаме, че е грешка. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц на пресконференция. Какво е решението, припомнете си - ОЩЕ: САЩ издадоха лиценз, разрешаващ продажбата на руски петрол
We learned about the U.S. decision on sanctions against Russia this morning.
We believe that is wrong. pic.twitter.com/x3OfeftRJW
Мерц изрично подчерта, че няма никаква яснота кога ще приключи войната в Иран нито каква е стратегията да бъде приключена. Отговори няма, заяви германският канцлер. "Германия не е част от тази война и не искаме да ставаме част от тази война. Всичките ни усилия са насочени към приключването ѝ", заяви Мерц:
When will this war end, and with what strategy will this war be brought to an end? Those questions haven’t really been answered.
At the moment, from my point of view, there is therefore no reason to think about military protection of the sea… pic.twitter.com/qp3M2FMVZc
Управляващите в Иран са непоклатими
На този фон, днес в Иран празнуват т.нар. "Ден Кудс" - обявен от аятолах Хомейни ден, в който всички мюсюлмани по света показват обединение и солидарност срещу Израел. В Техеран много хора излязоха по улиците заради това, а сред тях се появиха силни ирански властови фигури, сред които президентът Масуд Пезешкиан, ръководителят на иранския Съвет за национална сигурност Али Лариджани, председателят на Иранския върховен съд Голам-Хосейн Мохсени-Еджай, външният министър на Иран Абас Арагчи:
We are standing firmly against the enemy. pic.twitter.com/DlQhY8qhnz
Today is Quds Day in Iran, and despite the brutal attacks by the Zionist regime and the United States, millions of Iranians have taken to the streets in Tehran and other cities, demonstrating their strong will and determination.
The… pic.twitter.com/GvRkfZw1HT
По време на шествието имаше пореден въздушен удар:
А в един от профилите на Мосад на фарси се появи публикация, че Иран си избрали мъртвец за лидер, човек, който е приключил преди дори да започне - послание към новия аятолах Моджтаба Хаменей. Пред Jerusalem Post обаче израелският външен министър Гидеон Саар казва, че Моджтаба Хаменей е по-голям екстремист от покойния си баща Али Хаменей.
