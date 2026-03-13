Любопитно:

Германия се обяви против САЩ за санкциите за руския петрол. Режимът в Иран се бетонира (ВИДЕО)

Научихме за решението на САЩ да облекчи санкциите си срещу руския петрол тази сутрин. Смятаме, че е грешка. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц на пресконференция. Какво е решението, припомнете си - ОЩЕ: САЩ издадоха лиценз, разрешаващ продажбата на руски петрол

Мерц изрично подчерта, че няма никаква яснота кога ще приключи войната в Иран нито каква е стратегията да бъде приключена. Отговори няма, заяви германският канцлер. "Германия не е част от тази война и не искаме да ставаме част от тази война. Всичките ни усилия са насочени към приключването ѝ", заяви Мерц:

Управляващите в Иран са непоклатими

На този фон, днес в Иран празнуват т.нар. "Ден Кудс" - обявен от аятолах Хомейни ден, в който всички мюсюлмани по света показват обединение и солидарност срещу Израел. В Техеран много хора излязоха по улиците заради това, а сред тях се появиха силни ирански властови фигури, сред които президентът Масуд Пезешкиан, ръководителят на иранския Съвет за национална сигурност Али Лариджани, председателят на Иранския върховен съд Голам-Хосейн Мохсени-Еджай, външният министър на Иран Абас Арагчи: 

По време на шествието имаше пореден въздушен удар:

А в един от профилите на Мосад на фарси се появи публикация, че Иран си избрали мъртвец за лидер, човек, който е приключил преди дори да започне - послание към новия аятолах Моджтаба Хаменей. Пред Jerusalem Post обаче израелският външен министър Гидеон Саар казва, че Моджтаба Хаменей е по-голям екстремист от покойния си баща Али Хаменей.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
