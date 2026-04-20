"Нефтен дъжд" и разлив в морето: Последствията от украинските удари по Туапсе (ВИДЕО)

20 април 2026, 18:54 часа
"Нефтен дъжд" и разлив в морето: Последствията от украинските удари по Туапсе (ВИДЕО)

„Нефтен дъжд“ се изля над руския град Туапсе. Явлението идва след две украински атаки срещу нефтопреработвателния завод в града. В морето наблизо пък се е образувало гигантско нефтено петно. За екологичните проблеми съобщават абонати на ASTRA, живеещи в града. „Всичко наоколо се покри с мазна пленка и черни топчета. Първо си помислихме, че е обикновен прах, но после разбрахме, че прилича повече на следи от изгорял нефт“, разказаха ни очевидци.

За „странните черни топчета“ в Туапсе съобщават и телеграм-каналите в региона. Подчертава се, че на 20 април в града са отменени часовете в училищата и занятията в детските градини. Също така местните публични групи — въпреки че Роспотребнадзор официално не е установил превишаване на концентрацията на вредни вещества — съветват абонатите си да не отварят прозорците, да почистват домовете си с вода, да изплакват очите, носа и гърлото си и да спазват други предпазни мерки.

Оперативният щаб на Краснодарския край признава за още един проблем. Последствие от първия удар по нефтопреработвателния завод в Туапсе е нефтено петно с площ около 10 хиляди кв.м. Регионалните власти съобщават, че активно работят по решаването на проблема. Според съобщенията на Оперативния щаб, за локализиране на петното са поставени бариерни прегради, а в събирането на нефт участват екипажи на шест плавателни съда от пристанище Туапсе (катери и нефтосъбирачи). Подобна работа се извършва и в устието на река Туапсе, където също са попаднали нефтопродукти.

Припомняме, че през последните четири дни – между 16 и 20 април, Туапсе два пъти беше подложен на атаки от Украйна. Най-вече пострадаха обектите на нефтопреработвателния завод в града и инфраструктурата на пристанището. Гасенето на пожара, избухнал в завода след втората атака, продължава и в момента. Димът от Туапсе се вижда ясно в други градове и селища по Черноморското крайбрежие на много километри наоколо.

Щети са нанесени и на жилищните райони на града. Общо се съобщава за трима загинали и осем ранени след двете въздушни удари.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
