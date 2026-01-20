Оставката на Румен Радев:

20 януари 2026, 06:42 часа 545 прочитания 0 коментара
Несметното богатство в имоти на синовете на Кадиров - поглед от руска опозиционна медия

От над две десетилетия, Рамзан Кадиров се превърна по кървав начин в неоспорим лидер на Чечения. И логично, предвид цялата фокусирана в ръцете му власт, семейството на Кадиров е натрупало огромни богатства. Руското опозиционно издание "Можем объяснить" публикува материал, според който синовете на чеченския лидер притежават недвижими имоти в центъра на чеченската столица Грозни на стойност над 2 милиарда рубли.

Трима синове на чеченския лидер Рамзан Кадиров - 19-годишният Зелимхан (известен също като Али или Ели), 18-годишният Адам и 9-годишният Абдула - притежават парцели и жилищни сгради в центъра на Грозни, които се изчисляват на приблизително 2,05 милиарда рубли. Информацията в материала на "Можем объяснить" е на база данни от "Росрегистър". 

Според публикуваната информация, Зелимхан Кадиров държи жилищна сграда от приблизително 1300 квадратни метра и парцел от 4500 квадратни метра от февруари 2024 г. Имотът се намира в центъра на Грозни. Приблизителната стойност на това имущество е 500 милиона рубли - оценката е направена на база пазарните цени на имотите в района.

В съседство с имота на Зелимхан се намира друг голям имот - къща-палат от приблизително 2000 квадратни метра и парцел с подобен размер. Собственикът на този имот е 9-годишният Абдула Кадиров, който според данните на "Росрегистър" е станал собственик на седемгодишна възраст. Имотът му е подарен от Рамзан Кадиров - първоначално той е бил отдаден под наем от чеченския лидер, след което е регистриран на негово име и приватизиран. Според журналистите, стойността на тази къща и парцела е приблизително 800 милиона рубли.

И двата имота се намират на около 300 метра от официалната резиденция на главата на Чечения в центъра на Грозни. "Можем объяснить" отбелязва, че в същия район се намира и четириетажното имение на 18-годишния Адам Кадиров. Стойността му се оценява на приблизително 750 милиона рубли.

В материала се твърди също, че друга сграда, в която, както се твърди, е живяла Фатима Хазуева, така наречената втора съпруга на Рамзан Кадиров, е била разрушена, за да се направи място за къщата на Адам Кадиров.

Източник: "Можем объяснить"

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
