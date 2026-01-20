Арменският поп Румен Радев: Не просто "Боташ" и "Чий е Крим" - гнилото е друго

Накани се най-после – след увъртания, казани като уж да звучат велико загадъчно недомлъвки и вечни морални афоризми, Румен Радев реши да се състезава за първото място в парламента. Похвално е все пак – Бойко Борисов например дотук така и не събра кураж да се изправи срещу него или някой като него в мажоритарно състезание – избори за президент.

И тъй като тръгва с аурата на месия, хубаво е да си спомним някои неща за Румен Радев. Считам ги за показателни – за тези, които биха били заслепени от "морала" му и биха го припознали като алтернатива на Бойко Борисов и Делян Пеевски. И за да напомня хубавата българска поговорка – от трън та на глог.

Първо: Защо хората не вярват на медиите и не разчитат на правосъдието? Въпросът е на Радев, от прощалната му реч като президент. Интересно как слага медиите пред правосъдието – някой би си помислил, че медиите са му по-важни, защото през тях по-лесно се влияе и лъже. А нали именно правосъдието е това, което показва има ли държава ...

Та за пустото правосъдие – 2019 година. Иван Гешев за втори път е избран от ВСС за главен прокурор, след като при първия избор Радев като президент връща нещата обратно, та да поразмислят "правосъдните кадровици". Ясно е, че те може да са независими само насаме в тоалетната – публично угаждат единствено на корпулентността. И логично, избраха Гешев за втори път – само че Радев, който все се представя за различен, за алтернатива, това го подписа. Не се обърна към Конституционния съд, въпреки призивите на немалко хора, например Инициатива "Правосъдие за всеки". И се оправда с Конституцията. Само че точно заради нея и заради най-важното в правото и правосъдието – духът на закона, Радев беше длъжен да потърси Конституционния съд. Защото така щеше да покаже, че се бори за обществения интерес. Можеше да загуби, но щеше да е силен знак. Не го направи – вдигна юмрука чак 2020 година, чак когато Гешев беше активиран срещу него. Чак когато беше засегнат личният интерес на Радев, а не общественият – ОЩЕ: България през 2019 г.: Изборът на главен прокурор

Второ - като говорим за личен интерес, помните ли Гешев с какъв аргумент се прицели в Радев? Жена му – Десислава Радева. Тя обаче се казваше Генчева по времето, за което ще стане въпрос. Времето, в което Румен Радев е главнокомандващ на ВВС, а Генчева става пиар на ВВС. Как става така и дали защото вече бъдещата президентша е тръгнала по пътя да стане президентша, та затова е получила мъничка облага – Антикорупционната комисия и прокуратурата в крайна сметка не откриха нередност. Но не я откриха, защото не я търсиха извън документите и защото антикорупционерите, за които и ГЕРБ съвсем наскоро признаха, че за нищо не стават (ПРИПОМНЕТЕ СИ: Прокуратурата не струва нищо в борбата с корупцията: ГЕРБ вече де факто го признава и в закон), пропуснаха всякакви срокове на давност. И така дали ставаше въпрос за шуробаджанащина или не – Радев не беше оправдан по същество, а по давност. Толкова за моралното му превъзходство – то много точно отговаря на историята за арменския поп в Османската империя. Потърсете я, няма да сбъркате – ОЩЕ: СРС-тата спрямо Румен Радев и ген. Цанко Стойков: Прокуратурата сложи точка

Да обобщим – липса на правосъдие и шуробаджанащина, по-просто казано връзкарство: двете неща, които по мое лично мнение са сред най-важните причини България да е това, което е сега. Е, Румен Радев има достатъчно история и по двете теми. По-възрастните - спомнете си, когато идете да гласувате. По-младите – научете, преди да идете да гласувате. Защото е редно преди да го направите, да си отговорите на следния въпрос: Харесва ли ви такава България?

Автор: Ивайло Ачев

п.п. Вече ехтят дитирамби на придворни шутове как Радев не просто ще спечели изборите, ами и пълно мнозинство ще постигне. Оставям настрана как машината за купуване на гласове сега ще действа на пълни обороти, как някои пробити от политическия курс копейки ще реват и ще се гънат, та да удържат някое гласче, което иначе отива при "истинския генерал". Да, Радев ще размести здраво процентите. Но наречете ме наивен – аз просто не вярвам, че мнозинството от тези, които излязоха по улиците през декември, 2025 година, виждат Румен Радев като истинска алтернатива. И вярвам, че повечето от тези хора сега ще гласуват.

п.п. 2 Колкото до пропутинската жилка на Радев, оставям много краткия очерк на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA за оставката му. Главният редактор на канала Анастасия Чумакова е обект на преследване от режима на Путин, руската медия е считана от Кремъл за чуждестранен агент - като всеки източник на информация в Русия, който не прави дословно това, което му нарежда Путин. Накратко ASTRA казва така: "Радев многократно е правил проруски изявления, обвинявал е европейските страни, че "нямат собствена визия за прекратяване на войната и установяване на мир" и се е противопоставял на предоставянето на оръжие на Украйна". Точно, кратко и ясно - колкото искат да се пенявят такива като Антон Кутев и Слави Василев, черното не е бяло! Но е важно много да се внимава какво излиза от логореята им - като например думите на Кутев в сутрешния блок на bTV на 20.01.26, че "завладяната държава много трудно се разгражда по законен път". А по незаконен колко ще е трудно, другарю Кутев?