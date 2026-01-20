Зеленски: Ситуацията с електрозахранването е трудна във всички гранични и фронтови райони (ВИДЕО)

Украйна ще възприеме нов подход към използването на средства за противовъздушна отбрана от своите военновъздушни сили. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видео обръщение. Той отбеляза, че въпросът за противовъздушната отбрана се отнася до мобилни пожарни групи, дронове-прехващачи и други „малки и мобилни“ средства за противовъздушна отбрана. Очаква се тази система да бъде трансформирана.

„Одобрих назначаването на нов заместник-командир на Военновъздушните сили Павел Елизаров. В армията е известен като Лазар. Той е начело на специално подразделение, което работи и работи ефективно. Заедно с министъра на отбраната на Украйна и военното командване трябва и ще бъде разработена нова организация за целия този компонент на противовъздушната отбрана“, каза Зеленски.

Той също така съобщи за подробна дискусия на енергийна конференция относно усилията за възстановяване в регионите след руските удари. „Ситуацията е изключително трудна във всички гранични и фронтови райони. Това се отнася преди всичко за Харков и околностите, Запорожие, Днепър, Чернигов и Суми. Работата в Одеса продължава – има задачи за изпълнение. Специално внимание се обръща на Киев и околностите – това е най-предизвикателното в момента. По-специално, за Киев са разположени допълнителни ремонтни екипи, включително от Укрзализница и други държавни компании“, каза той.

Украинският президент добави, че той и украинският премиер Юлия Свириденко са се споразумели, че правителството ще вземе необходимите решения за енергийните компании тази седмица. „Трябва да има допълнителни месечни плащания по време на тази извънредна ситуация – за всеки месец – за онези от нашите хора, които работят директно на място след ударите, на местата на авариите, в ремонтните екипи“, подчерта Зеленски.

Русия подготвя нов мащабен удар.

Зеленски подчерта, че Киев трябва да продължи да бъде изключително бдителен, тъй като Русия „се е подготвила за удар, масиран удар и чака момента да го нанесе“. „Обърнете внимание на всички сирени за въздушна тревога и всеки регион трябва да е готов да реагира възможно най-бързо и да подкрепи хората“, предупреди той.

Зеленски съобщи също, че представители на Службата за сигурност на Украйна са присъствали на доклада днес. По-специално, генерал-майор Евгений Хмара е говорил за бойните операции и по-нататъшното преструктуриране на персонала в рамките на Службата. „Съгласен съм с операции, които ще ни укрепят“, каза той.

Той подчерта, че руснаците непрекъснато се опитват да повлияят на Украйна отвътре, особено чрез атаки срещу видни украинци. „Службата за сигурност постигна важен резултат в бойните операции на фронта – залови руснак, който уби пленени украинци. Това се случи в Курска област миналия октомври. Девет наши войници загинаха. Вечна им памет! Ще открием всеки руски убиец и всеки един ще бъде подведен под отговорност. Възложих на Александър Поклад да предостави на обществеността всички необходими подробности“, каза още Зеленски.

Работа със САЩ

„Проведохме срещи с представители на президента на Съединените щати. Важно е Украйна да бъде конструктивна. Важно е Украйна наистина да работи за дипломатическо решение. Важно е Украйна да получи достатъчна подкрепа. Правим всичко възможно, за да гарантираме това“, отбеляза държавният глава на страната.

По-рано, Зеленски заяви, че Украйна разполага с информация, че Русия планира да повреди украинските атомни електроцентрали. Според него украинската страна е информирала Съединените щати за случващото се в Украйна, както и за постоянните атаки на Русия срещу енергийната система на страната ни. Президентът отбеляза също, че руските части са атакували съоръжения на Нафтогаз в различни региони на Украйна през цялата седмица.