Любопитно:

Зеленски: Ситуацията с електрозахранването е трудна във всички гранични и фронтови райони (ВИДЕО)

20 януари 2026, 01:05 часа 354 прочитания 0 коментара
Зеленски: Ситуацията с електрозахранването е трудна във всички гранични и фронтови райони (ВИДЕО)

Украйна ще възприеме нов подход към използването на средства за противовъздушна отбрана от своите военновъздушни сили. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видео обръщение. Той отбеляза, че въпросът за противовъздушната отбрана се отнася до мобилни пожарни групи, дронове-прехващачи и други „малки и мобилни“ средства за противовъздушна отбрана. Очаква се тази система да бъде трансформирана.

Още: Зеленски предупреди: Русия подготвя нови масирани атаки (ВИДЕО)

„Одобрих назначаването на нов заместник-командир на Военновъздушните сили Павел Елизаров. В армията е известен като Лазар. Той е начело на специално подразделение, което работи и работи ефективно. Заедно с министъра на отбраната на Украйна и военното командване трябва и ще бъде разработена нова организация за целия този компонент на противовъздушната отбрана“, каза Зеленски.

Той също така съобщи за подробна дискусия на енергийна конференция относно усилията за възстановяване в регионите след руските удари. „Ситуацията е изключително трудна във всички гранични и фронтови райони. Това се отнася преди всичко за Харков и околностите, Запорожие, Днепър, Чернигов и Суми. Работата в Одеса продължава – има задачи за изпълнение. Специално внимание се обръща на Киев и околностите – това е най-предизвикателното в момента. По-специално, за Киев са разположени допълнителни ремонтни екипи, включително от Укрзализница и други държавни компании“, каза той.

Още: Зеленски: Русия планира да нанесе щети на украинските атомни електроцентрали (ВИДЕО)

Украинският президент добави, че той и украинският премиер Юлия Свириденко са се споразумели, че правителството ще вземе необходимите решения за енергийните компании тази седмица. „Трябва да има допълнителни месечни плащания по време на тази извънредна ситуация – за всеки месец – за онези от нашите хора, които работят директно на място след ударите, на местата на авариите, в ремонтните екипи“, подчерта Зеленски.

Русия подготвя нов мащабен удар.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Зеленски подчерта, че Киев трябва да продължи да бъде изключително бдителен, тъй като Русия „се е подготвила за удар, масиран удар и чака момента да го нанесе“. „Обърнете внимание на всички сирени за въздушна тревога и всеки регион трябва да е готов да реагира възможно най-бързо и да подкрепи хората“, предупреди той.

Зеленски съобщи също, че представители на Службата за сигурност на Украйна са присъствали на доклада днес. По-специално, генерал-майор Евгений Хмара е говорил за бойните операции и по-нататъшното преструктуриране на персонала в рамките на Службата. „Съгласен съм с операции, които ще ни укрепят“, каза той.

Още: Еврокомисията вече придвижва членството на Украйна в ЕС бързо и тайно

Той подчерта, че руснаците непрекъснато се опитват да повлияят на Украйна отвътре, особено чрез атаки срещу видни украинци. „Службата за сигурност постигна важен резултат в бойните операции на фронта – залови руснак, който уби пленени украинци. Това се случи в Курска област миналия октомври. Девет наши войници загинаха. Вечна им памет! Ще открием всеки руски убиец и всеки един ще бъде подведен под отговорност. Възложих на Александър Поклад да предостави на обществеността всички необходими подробности“, каза още Зеленски.

Работа със САЩ

„Проведохме срещи с представители на президента на Съединените щати. Важно е Украйна да бъде конструктивна. Важно е Украйна наистина да работи за дипломатическо решение. Важно е Украйна да получи достатъчна подкрепа. Правим всичко възможно, за да гарантираме това“, отбеляза държавният глава на страната.

Още: Зеленски: Тази сутрин бяхме свършили всички ракети за ПВО

По-рано, Зеленски заяви, че Украйна разполага с информация, че Русия планира да повреди украинските атомни електроцентрали. Според него украинската страна е информирала Съединените щати за случващото се в Украйна, както и за постоянните атаки на Русия срещу енергийната система на страната ни. Президентът отбеляза също, че руските части са атакували съоръжения на Нафтогаз в различни региони на Украйна през цялата седмица.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
енергийна инфраструктура ПВО Володимир Зеленски война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес