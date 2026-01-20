Световните агенции: Оставката на Радев е заявка за участие в парламентарните избори

Световните агенции отразиха новината, че президентът Румен Радев подаде оставка. Конституцията предвижда ясни механизми за преход на властта и какво следва оттук насетне. Радев следва да депозира своята оставка пред Конституционния съд, който установява действителността и доброволността на акта. Тъй като вицепрезидентът е в състояние да поеме поста, не се провеждат предсрочни избори - остават си редовните през есента на 2026 г.

Оставката на Радев е официално установена, а Конституционният съд потвърждава прекратяването на мандата. По този начин временният президент гарантира непрекъснатост на изпълнителната и представителната функция на държавния глава, без да се нарушава държавната стабилност.

Какво написаха световните агенции?

Агенция „Ройтерс“ пише, че речта на Радев (с която беше обявена новината) е подхранила „широко разпространени спекулации, че ще създаде собствена политическа партия, с която да се яви на предстоящите парламентарни избори“. Медията припомня, че Радев е изразявал скептицизъм към неотдавнашното решение на България да се присъедини към еврозоната и е заемал позиции, възприемани като благосклонни към Кремъл по отношение на войната в Украйна.

АФП също отрази новината, като подчерта: „Широко разпространени са спекулациите, че Радев може да участва в изборите, тъй като самият той е заявявал, че иска да „обедини всички“ в борбата срещу корупцията. Неговата оставка бележи първия случай, в който държавен глава се оттегля от поста си след края на комунизма“.

Китайската агенция „Синхуа“ също разчете речта на държавния глава като заявка за влизане на партийния терен: „Като даде да се разбере, че ще участва в предсрочните парламентарни избори, Радев каза: „Предстои ни битка за бъдещето на отечеството и вярвам, че ще я водим заедно с всички вас — достойните, вдъхновените и непримиримите. Ние сме готови, можем и ще успеем“.

Руската агенция ТАСС съобщава накратко за оставката на българския президент и посочва намерението му да вземе участие в предсрочните парламентарни избори, които станаха неизбежни след отказа на партиите в парламента да предприемат действия по сформирането на ново правителство.

Според политическите анализатори, нова политическа сила, оглавена от Радев, вероятно значително ще промени българския политически пейзаж, отбелязва ДПА. Влизането ѝ в парламента се смята за сигурно, което означава, че по-малките партии няма да преминат 4-процентната бариера.

62-годишният бивш генерал от Военновъздушните сили е яростен противник на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на политика и олигарх Делян Пеевски, който е под санкции от САЩ и Великобритания и чиято партия ДПС - Ново начало многократно е подкрепяла досега управляващата коалиция, водена от ГЕРБ, отбелязва Асошиейтед прес.

Българският президент Румен Радев обяви, че ще подаде оставка преди произвеждането на предсрочни парламентарни избори през пролетта, в нов обрат в политическата криза, която дестабилизира страната от пет години, съобщава Франс прес. След като част от българското население се надигна срещу корупцията, балканската страна – член на НАТО и от 1 януари на еврозоната - бе потънала в политическа нестабилност.

Преди година Радев потвърди репутацията си на прокремълски политик, като на конференцията по сигурността в Мюнхен припомни "плана на Кисинджър", а именно отстъпването на част от украинските територии "в замяна на суверенна, демократична и свободна Украйна". Радев призова да "се борим за това, което е реално възможно". Радев систематично критикува поведението на НАТО и много от коментарите му звучат като тезиси на Кремъл. Той публично осъждаше опитите на Украйна да се защити от руската агресия, пише руската редакция на радио Свободна Европа.

Аljazeera акцентира върху спекулациите за поява на партия на президента на политическата сцена, ето какво още отбелязват те:

Неговата оставка, първата от държавен глава в посткомунистическата история на България, идва в момент, когато страната – която е член на Европейския съюз и НАТО – се бори да преодолее продължителна политическа криза.

Последното правителство на България беше свалено от власт през декември на фона на широко разпространени антикорупционни протести, на които ляво ориентираният Радев беше отявлен поддръжник.Аз ще се присъединя към проекта. Ще го направя, защото съм убеден, че това е нов ден за България. "Решението на Радев да се оттегли, което в голяма степен беше очаквано в балканската страна, идва на фона на продължаваща с години политическа криза, при която България се насочва към осмите си парламентарни избори за четири години".