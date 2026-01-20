Докога Йотова ще е президент и ще направи ли политически проект: Конституционалист обясни за оставката на Радев

До 21 януари 2027 г. Илияна Йотова ще бъде президент на Република България и се надяваме, че тя няма да направи проект и да слезе на калния терен на политиката в България. Йотова ще има възможност да се яви като кандидат за президент за следващ мандат. Това заяви конституционалистът проф. Пламен Киров пред БНТ. Още: Световните агенции: Оставката на Радев е заявка за участие в парламентарните избори

Той обясни, че от Конституционния съд все още не предстои нищо, като предстои да се събере на заседание, да гласува решение за прекратяване предсрочно мандата на президента въз основа на подадената оставка. В КС има добри специалисти в сферата на правото и на мен ми се струва, че много бързо ще бъде решено – в рамките на 2-3 дни и оттук нататък ще видим какво продължаваме да правим с процедурата по член 99 – назначаване на служебното правителство, посочи проф. Киров.

Какво се случва със служебния кабинет?

Снимка: БГНЕС

Той посочи, че с хода на президента и неговата оставка процедурата за служебното правителство ще се забави. В момента срокове за служебния кабинет няма, тъй като сроковете изтекоха. Вече няма срокове, в които да се провеждат консултации с парламентарните групи в настоящия парламент от Илияна Йотова, а тя трябва да ги проведе задължително, добави проф. Пламен Киров.

Според него няма юридическа пречка Андрей Гюров да е служебен премиер, но има политическа пречка. "Ако той стане служебен министър-председател, ще бъде такъв на ПП-ДБ. Така стана, когато се направиха глупостите в Конституцията от 2023 година", коментира проф. Пламен Киров.

Според проф. Киров сега никой няма да носи отговорност, когато се назначава служебно правителство.

Той отбеляза, че Конституцията си е много добра, но са лоши политическите играчи. Проф. Пламен Киров не очаква сега след като президентът си е подал оставката, да обяви промени в Конституцията.

Проф. Пламен Киров не очаква предсрочните парламентарни избори да се проведат на 29 март. Той посочи и много тежка прогноза - че може да няма Бюджет 2026 и до края на годината.

