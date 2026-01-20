След 30 години мъки: Откриваме нов граничен пункт с Гърция

Исторически момент за Родопите! След повече от три десетилетия очакване, на 20 януари официално ще бъде открит ГКПП Елидже. Това съобщиха от Областен Информационен Център Смолян.

Става въпрос за граничният контролно-пропускателен пункт "Рудозем – Ксанти", който въпреки вложените милиарди европейски и държавни средства за изграждането му, доскоро не функционираше.

По информация от гръцките власти, пътният участък от Димарио до българската граница ще бъде открит в 10:45 ч., като още следобед се очаква свободно движение за граждани от двете страни на границата.

В началото ще се допускат автомобили до 3,5 тона.

Новият път е първият етап от по-голям проект, реализиран с подкрепата на програмата "ИНТЕРРЕГ България – Гърция".

Очаква се отварянето на прохода да даде силен икономически и туристически тласък за община Рудозем и цялата Смолянска област.

"Една дългоочаквана транспортна връзка за региона става реалност благодарение на средствата от ЕС!", коментират от Областният Информационен Център.

Сагата с пункта

Доскоро ГКПП "Рудозем – Ксанти" не работеше и нито от българска, нито от гръцка страна имаше официална позиция защо откриването се бави. След много отлагания и противоречия между двете държави, явно най-после е постигнато разбирателство.

ГКПП "Елидже" е седмият, разположен на българо-гръцката граница, и е мечта на поколения родопчани. Сега те пътуват стотици километри, за да стигнат до имотите си или до плажовете на Егейско море.

Въпреки че България инвестира в изграждането на едно изключително модерно съоръжение, то стоеше затворено. Независимо от проведените редица срещи между институциите в София и Атина, никой не се ангажираше със срокове.

За Гърция досега можеше да се мине през ГКПП "Маказа", но много често при Златоград се образуват задръствания, тъй като пътят е тесен, планински и с много завои.

Сега, след като "Рудозем - Ксанти" бъде отворен, пътят до Гърция и Беломорието ще се съкрати с около час и половина.