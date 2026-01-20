Пътят на войната докрай: Поредна крачка на Путинова Русия по него (ОБЗОР - ВИДЕО)

Вътрешнополитическа за Русия новина, която подсказва отново, че последното нещо, за което Кремъл мисли сега, а и в дългосрочен план, е мирът – бившият президент и бивш премиер Дмитрий Медведев ще е сред водещите 5 кандидати на партията на руския диктатор Владимир Путин "Единна Русия" за изборите за Думата (долната камара на руския парламент). Медведев сега е зам.-главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация. Информацията за кандидатурата му е на РБК, а изданието добавя, че известният руски пропагандист Евгений Поддубни също ще намери място в топ 5. Поддубни се размина на косъм със смъртта в Курска област. Руският външен министър Сергей Лавров е третият кандидат – ОЩЕ: Видният руски пропагандист Поддубни е жив, но тежко ранен (ВИДЕО)
Засега списъкът не е окончателен и в крайна сметка Путин ще реши кой ще е в него, но името на Медведев е знаково. Това е човекът, който използва абсолютно вулгарен език и заплашва постоянно Европа в контекста на темата на войната в Украйна. Едва ли има човек на планетата, който да не е наясно, че тези заплахи и гнусни обиди са нещо, за което Медведев е получил не само картбланш от Путин, но и му е поставено като задача. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) коментира, че присъствието на Медведев, Лавров и Поддубни е нов ясен знак, че Путинова Русия ще върви докрай по пътя на войната и то не само в Украйна. "Ако е истински, списъкът предполага, че Путин се опитва допълнително да затвърди провоенния идеологически курс в руския политически живот, като налага фигури, които защитават и окуражават продължаването на войната му в Украйна и по-широката руска провоенна политическа програма", заключва ISW.
Украинското издание "Милитарний" съобщава, че Русия тества нов дрон - "Малвина-М", който е екипиран с термобарични боеприпаси, взети от известната руска огнехвъргачка ТОС-1 "Солнцепек". При взрив, термобаричните боеприпаси изсмукват кислорода от зоната на поражение, освен другите щети, които една бомба може да нанесе. Новината е факт и предвид поредната руска масирана комбинирана въздушна атака срещу Украйна – ОЩЕ: Руски ракети и дронове удрят Украйна след предупреждение от Зеленски, че идва най-страшната атака във войната
Войната в Украйна: Развитие на бойните действия
За втори пореден ден има увеличение на интензивността на сухопътните военни действия в Украйна – но като цяло не става въпрос за приближаване към най-горещите досега денонощия във войната в това отношение. Съгласно данните на украинския генщаб, на 19 януари е имало 165 бойни сблъсъка, с 21 повече спрямо 18 януари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 204 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 112 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4124 изстреляни снаряда, като това е с 250 повече за денонощие. Руската армия е използвала 7518 FPV дрона, което е с около 600 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.
Пак Покровското направление е най-горещо – 44 руски пехотни атаки са отбити там, като пак украинският генщаб сочи Покровск и Мирноград като места на боеве. Интересното е, че от вече доста време насам най-големите Z-канали не говорят нищо за направлението. При Гуляйполе, Запорожка област, е имало 20 руски пехотни атаки, но в Ореховското направление, в най-западната част на Запорожка област, не е имало нито един руски пехотен щурм за последните 24 часа. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка са извършени 15 руски пехотни атаки. 11 руски пехотни атаки е имало в най-северната част на Харковска област, при Вовчанск. В Лиманското направление руските пехотни атаки са били 9, а в Купянското – само 3. За Лиман обаче ISW дава оценка, че вероятно селата Мирно, Заречно, Ямполовка и Торско, всичките източно от Лиман, са изцяло в руски ръце.
С голямо одобрение беше посрещнато обявеното от украинския президент Володимир Зеленски назначение за нов зам.-командир на украинските ВВС на Павло Елизаров. Той беше командир на една от най-успешните украински групи за работа с безпилотни летателни системи във военни условия - "Лазар", това е и позивната на Елизаров. Тази група унищожи руска военна техника за над 13 млрд. долара, подчертава украинският журналист Юрий Бутусов, който е по принцип един от ярките критици на Зеленски в Украйна. Той изрично честити назначението на Елизаров.
За последната седмица Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са убили 370 руски войници в Покровск, унищожили са и са нанесли щети на 86 руски военни превозни средства, свалили и унищожили са 1400 руски дрона и са ударили 20 руски артилерийски системи, обобщава Седми украински десантно-щурмови корпус, който отговаря за отбраната на Покровск и Мирноград. Не позволяваме на руската армия да натрупа достатъчно войници и техника в индустриалната зона на Покровск, за да атакува успешно Гришино (западно предградие на Покровск). В Мирноград удържаме линията на защита, обобщават от корпуса. Главнокомандващият ВСУ генерал Олександър Сирски вече каза на 18 януари, че през декември украинците са си върнали от руснаците 98 кв. километра в Покровското направление. А в Телеграм се върти поредно видеоклипче, показващо как руското военно командване хвърля напред абсолютно негодни да воюват войници – инвалидизирани:
The defense of the Pokrovsk agglomeration continues ⚔️— 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) January 19, 2026
Russia has committed its operational reserve — units of the 76th Pskov Air Assault Division — but they have already suffered significant losses and are being reinforced in an attempt to sustain offensive momentum.
Over the… pic.twitter.com/ns5dDWX44o
Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" констатира, че в Купянск нищо не се променя в полза на руснаците. И още – каналът пак информира за украински контраатаки в Гуляйполе (пак с уточнение, че били неуспешни) плюс потвърждение на анализ на украинския о.з. полковник Константин Машовец, че при Константиновка руснаците се мъчат да натрупат повече пехота и да овладеят града, но и да бъде овладяна и Дружковка на запад. Руското военно министерство обяви Новопавловка, югозападно от Дружковка, за превзета - без да дава обаче геолокализирани видеокадри за доказателство. Но геолокализирани видеокадри на бомбардировка с дронове от руска страна показват, че в Иванопиля (южно от Константиновка) украинците са заели по-предни позиции - ОЩЕ: Никаква мисъл за мир от страна на Кремъл: Русия изсипа над 300 авиобомби в Украйна за 24 часа (ОБЗОР – ВИДЕО)
Warriors of the "Reconnaissance and Strike Group" of the 4th Battalion of the National Guard of Ukraine’s "Khartia" Brigade continue clearing the city of the remaining Russian occupiers.https://t.co/6W5yyPnnSv pic.twitter.com/JGL6AN6mcA— WarTranslated (@wartranslated) January 19, 2026
Source: https://t.co/0bsPGzmQJ0 pic.twitter.com/Rry3gXwbza— Audax (@AudaxonX) January 19, 2026
Говорителят на украинския обединен щаб полковник Виктор Трехубов призна, че на границата на област Суми, в село Грабовка руснаците имат предимство - в този район имало недостатъчно украински оператори на военни дронове. Изглежда и в най-северната част на Харковска област руската армия е превзела село Дехтярно, като Трехубов уточни, че руснаците търсят по-слаби точки в украинската отбрана на границата, в случая с Дехтярно на границата с Белгородска област.
И за финал – картина от превзетия от руснаците през 2024 година украински град Угледар (Вухледар) и как изглежда и до днес. Навсякъде, където руската армия мина в Украйна, ситуацията е такава – сега в града живеят 20-тина души, а преди пълномащабната война, подпалена от Путин, бяха 15 000:
Vuhledar, January 2026. This is what the city looks like after the Russians came.— WarTranslated (@wartranslated) January 19, 2026
The fighting in Vuhledar ended in the autumn of 2024. Only 20 people live in the city now, while before the war the population was 15,000.
A Russian "volunteer" films the ruins of the city,… pic.twitter.com/gZxZWatKDG