Пътят на войната докрай: Поредна крачка на Путинова Русия по него (ОБЗОР - ВИДЕО)

Вътрешнополитическа за Русия новина, която подсказва отново, че последното нещо, за което Кремъл мисли сега, а и в дългосрочен план, е мирът – бившият президент и бивш премиер Дмитрий Медведев ще е сред водещите 5 кандидати на партията на руския диктатор Владимир Путин "Единна Русия" за изборите за Думата (долната камара на руския парламент). Медведев сега е зам.-главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация. Информацията за кандидатурата му е на РБК, а изданието добавя, че известният руски пропагандист Евгений Поддубни също ще намери място в топ 5. Поддубни се размина на косъм със смъртта в Курска област. Руският външен министър Сергей Лавров е третият кандидат – ОЩЕ: Видният руски пропагандист Поддубни е жив, но тежко ранен (ВИДЕО)

Засега списъкът не е окончателен и в крайна сметка Путин ще реши кой ще е в него, но името на Медведев е знаково. Това е човекът, който използва абсолютно вулгарен език и заплашва постоянно Европа в контекста на темата на войната в Украйна. Едва ли има човек на планетата, който да не е наясно, че тези заплахи и гнусни обиди са нещо, за което Медведев е получил не само картбланш от Путин, но и му е поставено като задача. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) коментира, че присъствието на Медведев, Лавров и Поддубни е нов ясен знак, че Путинова Русия ще върви докрай по пътя на войната и то не само в Украйна. "Ако е истински, списъкът предполага, че Путин се опитва допълнително да затвърди провоенния идеологически курс в руския политически живот, като налага фигури, които защитават и окуражават продължаването на войната му в Украйна и по-широката руска провоенна политическа програма", заключва ISW.

Украинското издание "Милитарний" съобщава, че Русия тества нов дрон - "Малвина-М", който е екипиран с термобарични боеприпаси, взети от известната руска огнехвъргачка ТОС-1 "Солнцепек". При взрив, термобаричните боеприпаси изсмукват кислорода от зоната на поражение, освен другите щети, които една бомба може да нанесе. Новината е факт и предвид поредната руска масирана комбинирана въздушна атака срещу Украйна – ОЩЕ: Руски ракети и дронове удрят Украйна след предупреждение от Зеленски, че идва най-страшната атака във войната

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

За втори пореден ден има увеличение на интензивността на сухопътните военни действия в Украйна – но като цяло не става въпрос за приближаване към най-горещите досега денонощия във войната в това отношение. Съгласно данните на украинския генщаб, на 19 януари е имало 165 бойни сблъсъка, с 21 повече спрямо 18 януари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 204 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 112 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4124 изстреляни снаряда, като това е с 250 повече за денонощие. Руската армия е използвала 7518 FPV дрона, което е с около 600 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е най-горещо – 44 руски пехотни атаки са отбити там, като пак украинският генщаб сочи Покровск и Мирноград като места на боеве. Интересното е, че от вече доста време насам най-големите Z-канали не говорят нищо за направлението. При Гуляйполе, Запорожка област, е имало 20 руски пехотни атаки, но в Ореховското направление, в най-западната част на Запорожка област, не е имало нито един руски пехотен щурм за последните 24 часа. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка са извършени 15 руски пехотни атаки. 11 руски пехотни атаки е имало в най-северната част на Харковска област, при Вовчанск. В Лиманското направление руските пехотни атаки са били 9, а в Купянското – само 3. За Лиман обаче ISW дава оценка, че вероятно селата Мирно, Заречно, Ямполовка и Торско, всичките източно от Лиман, са изцяло в руски ръце.

С голямо одобрение беше посрещнато обявеното от украинския президент Володимир Зеленски назначение за нов зам.-командир на украинските ВВС на Павло Елизаров. Той беше командир на една от най-успешните украински групи за работа с безпилотни летателни системи във военни условия - "Лазар", това е и позивната на Елизаров. Тази група унищожи руска военна техника за над 13 млрд. долара, подчертава украинският журналист Юрий Бутусов, който е по принцип един от ярките критици на Зеленски в Украйна. Той изрично честити назначението на Елизаров.

За последната седмица Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са убили 370 руски войници в Покровск, унищожили са и са нанесли щети на 86 руски военни превозни средства, свалили и унищожили са 1400 руски дрона и са ударили 20 руски артилерийски системи, обобщава Седми украински десантно-щурмови корпус, който отговаря за отбраната на Покровск и Мирноград. Не позволяваме на руската армия да натрупа достатъчно войници и техника в индустриалната зона на Покровск, за да атакува успешно Гришино (западно предградие на Покровск). В Мирноград удържаме линията на защита, обобщават от корпуса. Главнокомандващият ВСУ генерал Олександър Сирски вече каза на 18 януари, че през декември украинците са си върнали от руснаците 98 кв. километра в Покровското направление. А в Телеграм се върти поредно видеоклипче, показващо как руското военно командване хвърля напред абсолютно негодни да воюват войници – инвалидизирани:

The defense of the Pokrovsk agglomeration continues ⚔️



Russia has committed its operational reserve — units of the 76th Pskov Air Assault Division — but they have already suffered significant losses and are being reinforced in an attempt to sustain offensive momentum.



Over the… pic.twitter.com/ns5dDWX44o — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) January 19, 2026

Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" констатира, че в Купянск нищо не се променя в полза на руснаците. И още – каналът пак информира за украински контраатаки в Гуляйполе (пак с уточнение, че били неуспешни) плюс потвърждение на анализ на украинския о.з. полковник Константин Машовец, че при Константиновка руснаците се мъчат да натрупат повече пехота и да овладеят града, но и да бъде овладяна и Дружковка на запад. Руското военно министерство обяви Новопавловка, югозападно от Дружковка, за превзета - без да дава обаче геолокализирани видеокадри за доказателство. Но геолокализирани видеокадри на бомбардировка с дронове от руска страна показват, че в Иванопиля (южно от Константиновка) украинците са заели по-предни позиции - ОЩЕ: Никаква мисъл за мир от страна на Кремъл: Русия изсипа над 300 авиобомби в Украйна за 24 часа (ОБЗОР – ВИДЕО)

Warriors of the "Reconnaissance and Strike Group" of the 4th Battalion of the National Guard of Ukraine’s "Khartia" Brigade continue clearing the city of the remaining Russian occupiers.https://t.co/6W5yyPnnSv pic.twitter.com/JGL6AN6mcA — WarTranslated (@wartranslated) January 19, 2026

Говорителят на украинския обединен щаб полковник Виктор Трехубов призна, че на границата на област Суми, в село Грабовка руснаците имат предимство - в този район имало недостатъчно украински оператори на военни дронове. Изглежда и в най-северната част на Харковска област руската армия е превзела село Дехтярно, като Трехубов уточни, че руснаците търсят по-слаби точки в украинската отбрана на границата, в случая с Дехтярно на границата с Белгородска област.

И за финал – картина от превзетия от руснаците през 2024 година украински град Угледар (Вухледар) и как изглежда и до днес. Навсякъде, където руската армия мина в Украйна, ситуацията е такава – сега в града живеят 20-тина души, а преди пълномащабната война, подпалена от Путин, бяха 15 000:

Vuhledar, January 2026. This is what the city looks like after the Russians came.

The fighting in Vuhledar ended in the autumn of 2024. Only 20 people live in the city now, while before the war the population was 15,000.



A Russian "volunteer" films the ruins of the city,… pic.twitter.com/gZxZWatKDG — WarTranslated (@wartranslated) January 19, 2026