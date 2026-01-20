Спорт:

20 януари 2026, 08:34 часа 363 прочитания 0 коментара
Без правителство и без президент: България е световен прецедент

Няма известен прецедент на друга демократична държава, която да е била в напълно същата ситуация като България - т.е. едновременно подадена оставка на държавния глава и оставка на редовното правителство, без преврат, война или извънреден режим.

Това отговори ChatGPT на запитване на Actualno.com имало ли е друг случай в световната история чрез демократични процедури да се стигне до едновременна липса на двете ключови институции.

В момента България е в такава необичайна ситуация, след като през декември правителството на ГЕРБ, БСП и ИТН подаде оставка, а снощи президентът Румен Радев обяви, че се оттегля от поста, за да слезе на политическия терен.

Няма друг известен демократичен случай, при който и президентът, и редовното правителство да се оттеглят едновременно по нормални процедури, котегоричен е изкуственият интелект.

Има други сходни случаи

Според AI асистентът българската ситуация е изключително рядка, гранична от конституционна гледна точка, но все пак предвидена чрез механизми за приемственост (вицепрезидент и служебно/действащо правителство).

Демократичните системи обикновено "разминават" оставките.

В други държави се е случвало президент да подаде оставка при действащо правителство, или правителство да подаде оставка при действащ президент, но не и двете едновременно като резултат от нормални политически процедури.

Причината е проста - конституциите са проектирани така, че едната институция да осигури приемственост, докато другата е в криза.

Частични паралели на близки, но НЕ еднакви случаи, са:

  • Белгия – дълги периоди без редовно правителство, но винаги с крал (държавен глава)
  • Ливан – дълги периоди без президент, но с действащо правителство
  • Австрия (2019) – правителството е свалено с вот, но президентът остава и назначава служебно
  • Чехия (2013) – правителството пада, но президентът ползва правомощията си
  • Израел и Испания – многократни избори, но винаги има "caretaker" правителство и държавен глава

Във всички тези примери има поне една стабилна изпълнителна институция.

В световната история е имало такива случаи на липса на правителство и президент, но те са редки и обикновено временни, и почти винаги са били вследствие на държавен колапс или гражданска война.

Конституционна забрана за "нулева власт"

Важно уточнение е обаче, че дори при българската уникална ситуация, не възниква "нулева власт" - няма момент, в който държавата да е без изпълнителна власт, защото демократичните системи не допускат такъв вакуум.

Демократичните държави не позволяват прекъсване на изпълнителната власт, защото винаги има или временно правителство, или прехвърляне на функции, или удължен мандат.

Ако в една система би било възможно да няма нито правителство, нито държавен глава, това би означавало тежък конституционен дефект, който на практика не се допуска.

Държава без президент и без правителство може да съществува само при срив или извънредни обстоятелства, а не при нормална демократична процедура, когато винаги поне една изпълнителна власт остава да действа.

Десислава Любомирова
