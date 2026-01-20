Обрат: Чешкото правителство е против даряването на бойни самолети на Украйна

Чешкият президент Петър Павел, по време на посещение в Киев, обяви възможна доставка на самолети L-159 на Украйна. Новото правителство в Прага обаче не подкрепи това решение, позовавайки се на нуждата от самолета за своите военни, съобщава Defense Express. Чешкият премиер Андрей Бабиш заяви на пресконференция след заседание на правителството, че страната му няма нито да продава, нито да прехвърля безплатно леки бойни самолети на Украйна. Те са нужни на Киев за борба с изстрелваните от Русия дронове.

Още: Чехия ще предостави на Украйна бойни самолети, способни да свалят дронове

Бабиш подчерта, че това решение не трябва да се взема от политици, а от военните, които се нуждаят от тези самолети и трябва да служат до 2040 г. Анализаторите припомниха и изявление на Томио Окамура, председателят на долната камара на парламента, който заяви, че макар самите L-159 да са евтини, те имат голям боен потенциал.

Още: Бабиш: Чешката програма за муниции за Украйна може да продължи, ако друг плаща

Изданието предполага, че Чехия вероятно няма да продаде L-159 на Украйна, въпреки изявлението на чешкия президент, че сделката включва четири самолета, чието бойно използване би отворило допълнителни възможности за износ. Знае се, че Чехия в момента разполага с 16 едноместни самолета L-159A и осем двуместни самолета L-159T. Анализаторите отбелязват, че това е сравнително малък брой, така че е разбираемо защо Чехия не желае да загуби дори няколко от тях.

Още: Бабиш призова Европа да говори с Путин (ВИДЕО)

Въпреки това, както отбелязват експертите, намаляването на броя на самолетите може да се използва като извинение за закупуване на допълнителни машини, каквито се произвеждат и от самата Чехия. Анализатори също така спекулират, че Украйна и нейните партньори може да платят за нови самолети на Прага, докато старите ще бъдат предадени на украинските военни. Този вариант теоретично би могъл да намали рисковете за Чехия, но все още е необходимо политическо одобрение и е съмнително, че то ще бъде получено.

Чешкият президент Петър Павел заяви наскоро, че страната му може да предостави няколко средни бойни самолета за относително кратък период от време. Павел прогнозира, че това решение може да бъде взето „бързо и успешно“. Той добави също, че Чехия може да предостави на Украйна и системи за ранно предупреждение, като например пасивни радари.

Още: Как Украйна се превърна в ябълката на раздора в Чехия

Изявлението на държавния глава бе разкритикувано от чешкия външен министър Петър Мачинка. Той отбеляза, че Павел не се е консултирал с правителството по този въпрос преди посещението си в Киев и повтори, че чешкият президент няма правомощия да дава подобни обещания без одобрението на правителството.