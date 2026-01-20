Политическата игра след оставката на Радев: Вижданията на социолозите

Смел ход, но неизвестните са много. Румен Радев имаше 9 години да се подготви за този ход и съм убеден, че се е подготвил. Математиката, ако излезе, показва, че би могъл и сам да има мнозинство от 121 депутати. От половин година насам има вежлив тон с ПП-ДБ и това може да е следващата коалиция. Това мнение изрази социологът от агенция "Мяра" Първан Симеонов в ефира на Нова телевизия.

Промени на политическата карта

По думите му най-любопитното е, че ПП казват, че биха се коалирали с ГЕРБ, но с Бойко Борисов - не. "Борисов ще се опита да бие клин между Радев и ПП-ДБ. Това ще е играта", добави той.

Колежката му Евелина Славкова от "Тренд" посочи, че вчера сме получили отговор, който сме очаквали от много време. "Да, Радев ще скочи в политиката. В следващите дни и седмици ще стане ясно и какво ще представлява неговата партия, кои ще са лицата", очаква тя.

Според нея целта на Радев ще е мнозинство от 121 депутати. "Естествено е в речта си да говори срещу всички, все пак кампанията е започнала. А и не може нов политически играч да говори още от самото начало за коалиции", смята тя.

По думите ѝ е важно кой ще влезе в следващото Народно събрание, кой колко депутати ще има, но неизвестните си остават много.

Славкова е скептична, че Радев може да направи такъв резултат, че да влезе в парламента със 121 депутати, но не е невъзможно и зависи от хората.

Симеонов добави, че оттук нататък Радев ще трябва да е готов и за много удари.