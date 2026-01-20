Лайфстайл:

Политическата игра след оставката на Радев: Вижданията на социолозите

20 януари 2026, 08:13 часа 293 прочитания 0 коментара
Политическата игра след оставката на Радев: Вижданията на социолозите

Смел ход, но неизвестните са много. Румен Радев имаше 9 години да се подготви за този ход и съм убеден, че се е подготвил. Математиката, ако излезе, показва, че би могъл и сам да има мнозинство от 121 депутати. От половин година насам има вежлив тон с ПП-ДБ и това може да е следващата коалиция. Това мнение изрази социологът от агенция "Мяра" Първан Симеонов в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Извънредно! Румен Радев подава оставка като президент (ВИДЕО)

Промени на политическата карта

По думите му най-любопитното е, че ПП казват, че биха се коалирали с ГЕРБ, но с Бойко Борисов - не. "Борисов ще се опита да бие клин между Радев и ПП-ДБ. Това ще е играта", добави той. 

Колежката му Евелина Славкова от "Тренд" посочи, че вчера сме получили отговор, който сме очаквали от много време. "Да, Радев ще скочи в политиката. В следващите дни и седмици ще стане ясно и какво ще представлява неговата партия, кои ще са лицата", очаква тя. 

Според нея целта на Радев ще е мнозинство от 121 депутати. "Естествено е в речта си да говори срещу всички, все пак кампанията е започнала. А и не може нов политически играч да говори още от самото начало за коалиции", смята тя.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Световните агенции: Оставката на Радев е заявка за участие в парламентарните избори

По думите ѝ е важно кой ще влезе в следващото Народно събрание, кой колко депутати ще има, но неизвестните си остават много.

Славкова е скептична, че Радев може да направи такъв резултат, че да влезе в парламента със 121 депутати, но не е невъзможно и зависи от хората.

Симеонов добави, че оттук нататък Радев ще трябва да е готов и за много удари.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Първан Симеонов Румен Радев Евелина Славкова предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес