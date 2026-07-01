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Русия цензурира "Спондж Боб" заради ЛГБТ пропаганда

01 юли 2026, 10:49 часа 665 прочитания 0 коментара
Снимка: Sofialive
Русия цензурира "Спондж Боб" заради ЛГБТ пропаганда

Борбата на Русия срещу "ЛГБТ пропагандата" достигна ново ниво – цензурираха дъгата в детския анимационен филм "Спондж Боб Квадратни гащи". Защото, оказва се, една дъга може да бъде сметната за "пропаганда". С това темпо скоро Патрик ще носи маска, а Скуидуард сам ще се докладва на властите.

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В Русия правата на ЛГБТ общността са силно ограничени. Върховният съд обяви движението за "екстремистко". Дейността му е забранена. Диктаторът Владимир Путин подписа закон за пълна забрана на така наречената "ЛГБТ пропаганда".  Творби, съдържащи ЛГБТ мотиви, се изтеглят от продажба и се цензурират.

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Русия пропаганда Спондж Боб Квадратни гащи ЛГБТ
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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