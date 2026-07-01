Русия цензурира "Спондж Боб" заради ЛГБТ пропаганда

Борбата на Русия срещу "ЛГБТ пропагандата" достигна ново ниво – цензурираха дъгата в детския анимационен филм "Спондж Боб Квадратни гащи". Защото, оказва се, една дъга може да бъде сметната за "пропаганда". С това темпо скоро Патрик ще носи маска, а Скуидуард сам ще се докладва на властите.
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🌈 Russia's fight against "LGBT propaganda" has reached a whole new level — they've censored the rainbow in SpongeBob SquarePants.— NEXTA (@nexta_tv) July 1, 2026
Yes, seriously. Because apparently a rainbow could be considered "propaganda."
At this rate, Patrick will soon be wearing a balaclava, and… pic.twitter.com/PXYNQMbzEi
В Русия правата на ЛГБТ общността са силно ограничени. Върховният съд обяви движението за "екстремистко". Дейността му е забранена. Диктаторът Владимир Путин подписа закон за пълна забрана на така наречената "ЛГБТ пропаганда". Творби, съдържащи ЛГБТ мотиви, се изтеглят от продажба и се цензурират.