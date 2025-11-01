Нидерландският победител: От РОБОТ Йетен до народен любимец

Преди да спечели парламентарните избори, в Нидерландия го напичаха Робот Йетен, но той успя да промени това. След силното си представяне на изборите на 29 октомври, Роб Йетен, лидерът на центристко-либералната партия “Демокрация 66“ (D66), може да стане най-младият министър-председател на страната, пише “Евронюз“. И далеч не се очаква да бъде скован. На 31 октомври нидерландската информационна агенция ANP съобщи, че D66 има преднина, която не може да бъде наваксана от втората сила – крайнодясната Партия на свободата (PVV) на Герт Вилдерс. Докато Йетен се смята за фаворит за премиерския пост, Вилдерс заяви, че неговата партия ще „направи всичко“, за да попречи на D66 да поеме водещата роля в коалиционните преговори, докато остава неясно коя е най-голямата партия.

Повечето партии, включително D66, вече са изключили възможността да управляват заедно с PVV.

Неуспешно начало и обрат

Още: Окончателно: “Демократи 66“ (D66) печели изборите в Нидерландия

Йетен, който изглеждаше жизнерадостен по време на кампанията, успя да преобърне съдбата на партията си след неуспешното начало като лидер през 2023 г. На изборите през същата година партията му спечели едва 9 места.

Преди време, заради скования си начин на изказване, медиите го наричаха “Робот Йетен“, но младият политик, който беше министър на климата в правителството на бившия премиер Марк Рюте, този път успя да намери път към избирателите със своето позитивно послание.

Той често се появяваше по телевизията по време на изборната кампания, включително и в предварително записано шоу-викторина, наречено “Най-умният човек“.

Възможно е

Още: Две партии са с почти равни резултати след вота в Нидерландия: Ето кой е най-вероятният премиер

По примера на лозунга на бившия американски президент Барак Обама “Yes We Can“, Йетен водеше кампанията си под мотото “Het kan wel“ („Възможно е“).

Снимка Getty Images

Центристкият лидер се бореше активно за завръщане към „прогресивна“ политика, съсредоточавайки се върху: зелената енергия, за да се намалят енергийните разходи; строителството на нови градове, за да се реши жилищната криза; облекчаване на натиска върху здравната система, чрез акцент върху превенцията на заболявания.

По въпроса за жилищното строителство центристът заяви, че иска да изгради 10 нови града и че чрез съкращаване на бюрократичните процедури може да се постигне строеж на 100 000 нови жилища годишно.

Спорният въпрос за мигрантите

Още: 336 дни и един санитарен кордон по-късно: Ще стане ли Вилдерс премиер на Нидерландия?

Междувременно, по спорния въпрос за миграцията, Йетен обеща да инвестира повече средства в интеграционни програми и да се справи с незаконната имиграция, като позволи подаването на молби за убежище извън ЕС.

Ако бъде избран, Йетен заяви, че политиката на неговото правителство ще бъде да гарантира, че бягащите от война или насилие ще участват в нидерландското общество чрез изучаване на езика. Той също така обеща, че „гнилите ябълки“ ще бъдат „извадени от системата“ и депортирани.

Лидерът на D66 също така успешно атакува Вилдерс, чиято партия напусна коалицията през юни миналата година заради разногласия относно миграцията — ход, който свали правителството. Йетен обвини своя крайнодесен опонент в това, че „присвоява нидерландската идентичност“ и „сее разделение“.

Какъв е пътят напред?

Още: Кой е Роб Йетен: Лидерът на партията, спечелила предсрочните избори в Нидерландия

В речта си пред своите поддръжници в изборната нощ, Йетен заяви:

„Милиони нидерландци днес избраха позитивните сили и политиката, в която можем отново да гледаме напред заедно“.

Йетен отбеляза, че с около 26 места D66 — съкращение от Democraten 66 (наречена така по годината на създаването си, 1966) — ще трябва да си сътрудничи с много партии. Въпреки това младият политик даде ясно да се разбере, че иска да „сформира стабилен и амбициозен кабинет“, съставен от „широк политически център“.

Тези думи сочат към възможно сътрудничество с левите GL-PvdA, центристката CDA и по-консервативната VVD.

От своя страна, VVD изрази резерви към управление заедно с Франс Тимерманс от GL-PvdA. След като Тимерманс подаде оставка след по-слабите от очакваните резултати от екзитполовете, остава неясно дали тази позиция ще се промени.

Въпросът за участието на PVV също остава открит. Макар съвместно управление с Вилдерс да е официално изключено, промяна в тази позиция би разочаровала избирателите на D66, които изразиха надежда за либерално правителство.