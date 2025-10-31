Окончателно: “Демократи 66“ (D66) печели изборите в Нидерландия

Партията "Демократи 66" (D66) спечели изборите в Нидерландия. Тя вече не може да бъде изпреварена от Партията на свободата на Герт Вилдерс. Това става ясно от анализ на изборната служба на новинарската агенция АНП, базиран на резултатите от общините и цитиран от БТА. Според изборната служба има вероятност партията на Роб Йетен да получи и още едно място в парламента, с което ще надмине партията на Герт Вилдерс по брой места.

Остават да бъдат обявени само резултатите от община Венрей и гласувалите по пощата.

Снимка Getty Images

Агенцията стига до този извод, тъй като след преброяването на гласовете до момента D66 има преднина от над 15 000 гласа.

На изборите през 2023 г. Партията на свободата получи повече гласове от D66 във Венрей, но сред гласуващите по пощата D66 получи почти 3000 гласа повече от партията на Вилдерс. Въз основа на тези данни АНП посочва Д66 за победител на изборите.

